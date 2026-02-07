Больше, чем РФ рекрутировала: Сырский рассказал, сколько оккупантов обезвредили беспилотные подразделения в январе

Минобороны ВС РФ за месяц рекрутировали в армию 22 тысячи человек. Беспилотные подразделения ВСУ ликвидировали за этот промежуток времени почти 30 тысяч оккупантов.

В январе беспилотные подразделения Сил обороны Украины уничтожили почти 29,7 тыс. военнослужащих российской армии. Об этом Главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому сообщили во время совещания с руководящим составом СБС.

За месяц, как отмечается, противник рекрутировал лишь 22 тыс. человек.

"Это та разница, к которой мы стремимся: уничтожать больше солдат, чем Россия успевает поставить в строй", — отметил главком, добавив, что дальнейшее наращивание эффективности будет заставлять Москву прекратить захватническую войну.

В целом же в течение января подразделения беспилотных авиационных комплексов поразили 66,2 тыс. целей. При этом наземные роботизированные комплексы осуществили на четверть больше миссий, чем в декабре прошлого года.

Сырский отметил, что для усиления боеспособности в штат отдельных штурмовых полков будут введены дополнительные батальоны беспилотных систем. Кроме того, в бригадах Сил теробороны также будут наращивать беспилотную составляющую.

Напомним, в сентябре пилоты 59 бригады Сил беспилотных систем уничтожили российский вертолет Ми-28 с помощью FPV-дрона. Вертолет поймали в Покровском районе Донецкой области.

18 января Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский отмечал, что вооруженные силы РФ планируют применять до 1000 дронов в сутки против Украины.