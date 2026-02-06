Второй раз с 2022 года: у россиян количество потерь превысило число мобилизованных — "Мадьяр" назвал цифры

Потери россиян на войне за январь 2026 года во второй раз за все время полномасштабного вторжения превысили количество новобранцев.

Всего за январь подразделения Сил обороны смогли ликвидировать 30 618 оккупантов. Речь идет о верифицированных потерях личного состава противника, рассказал вечером 5 февраля командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди.

При таком количестве подтвержденных потерь враг в январе 2026 года сумел мобилизовать и заключить контракты с 22 000 россиян, отметил "Мадьяр".

"22 000 — объем пополнения оккупационной армии в течение января 2026 (мобилизовано/законтрактовано). 30 618 единиц личного состава противника — верифицированный результат подразделений беспилотных систем Сил обороны Украины в течение января в части уничтожения. 8 618 — отрицательный баланс", — подсчитал командующий СБС.

Відео дня

9 381 из этих 30 618 — это результат работы подразделений СБС.

"Это на 22% меньше, чем за декабрь, когда птицы СБС сработали рекордные 12 037 из 33019 общего результата", — отметил "Мадьяр".

Причинами замедления военный назвал сложные погодные условия и определенное снижение штурмовой активности российской армии.

Роберт Бровди также добавил, что Силы беспилотных систем имеют целью постепенное наращивание потерь противника до 50 000 в месяц.

Стоит отметить, что 5 февраля Генеральный штаб ВСУ опубликовал сводку, в которой количество потерь российской армии с начала полномасштабного вторжения достигло около 1 243 840 человек.

Ранее источники "Радио Свобода" в Генштабе ВСУ сообщили, что из-за блокировки Starlink россияне уменьшили и кое-где остановили штурмовые действия.

Напомним, 4 февраля Владимир Зеленский в интервью Le Monde назвал количество потерь украинской армии в войне с Россией.