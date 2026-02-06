Вдруге з 2022 року: у росіян кількість втрат перевищила число мобілізованих — "Мадяр" назвав цифри

Втрати росіян на війні за січень 2026 року вдруге за весь час повномасштабного вторгнення перевищили кількість новобранців.

Загалом за січень підрозділи Сил оборони змогли ліквідувати 30 618 окупантів. Йдеться про верифіковані втрати особового складу противника, розповів увечері 5 лютого командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді.

При такій кількості підтверджених втрат ворог у січні 2026 року зумів мобілізувати та укласти контракти з 22 000 росіян, зазначив "Мадяр".

"22 000 — обʼєм поповнення окупаційної армії протягом січня 2026 (мобілізовано/законтрактовано). 30 618 одиниць особового складу противника — верифікований результат підрозділів безпілотних систем Сил оборони України протягом січня в частині знищення. 8 618 — відʼємний баланс", — підрахував командувач СБС.

9 381 з цих 30 618 — це результат роботи підрозділів СБС.

"Це на 22% менше, ніж за грудень, коли птахи СБС спрацювали рекордні 12 037 з 33019 загального результату", — зазначив "Мадяр".

Причинами уповільнення військовий назвав складні погодні умови та певне зниження штурмової активності російської армії.

Роберт Бровді також додав, що Сили безпілотних систем мають за мету поступове нарощення втрат противника до 50 000 на місяць.

Варто зазначити, що 5 лютого Генеральний штаб ЗСУ опублікував зведення, у якому кількість втрат російської армії з початку повномасштабного вторгнення сягнула близько 1 243 840 осіб.

Раніше джерела "Радіо Свобода" у Генштабі ЗСУ повідомили, що через блокування Starlink росіяни зменшили і подекуди зупинили штурмові дії.

Нагадаємо, 4 лютого Володимир Зеленський в інтерв'ю Le Monde назвав кількість втрат української армії у війні з Росією.