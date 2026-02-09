Втрати у війні в Україні можуть перевищити 2 млн: у NYT підрахували скільки росіян вмирає щомісяця

Втрати у війні між Україною та Росією продовжують зростати і вже сягають мільйонів людей по обидва боки конфлікту. За прогнозами The New York Times, до весни загальна кількість поранених, загиблих і зниклих безвісти може перевищити два мільйони, при цьому значна частина втрат припадає на російських військових.

Як йдетья у матеріаі видання NYT, минулого року російські втрати складали майже 35 тисяч на місяць, і ці цифри показують масштаб і тривалість конфлікту.

Зокрема, як розповів автору статті, керівник київського бюро Ендрю Крамер, який досліджує російсько-українську війну, що минулого літа став свідком похованняодного із військових, що загинув захищаючи свою країну. За його словами, коли похоронний кортеж із солдатами проїжджав вулицями, місто буквально "зупинилося", а місцеві стали на коліна та почали розкладали квіти. Також його вразило те, що у Львові військовий цвинтар уже заповнений, і поруч відкривають новий простір для поховань.

"У багатьох містах, де я був, на вулицях розвіваються сухоцвіти. Їх часто можна побачити, коли паркуєш машину або йдеш тротуаром. А наприкінці минулого року військовий цвинтар у Львові заповнився. Тепер це простір українських прапорів, які вішають на могили солдатів", — розповів журналіст.

Попри вражаючу цифру втрат, у Росії, за словами журналіста Івана Нечепуренка, який висвітлює події в країні та регіоні, більшість громадян хочуть "миру", але на умовах своєї держави. За даними опитувань, 61% росіян прагнуть припинення війни, проте лише 21% готові до поступок, а 59% вважають, що удари по Україні слід посилити, якщо мир недосяжний.

"А що стосується людських втрат, то Кремль створив складну схему вербування, де літнім чоловікам, які не змогли знайти своє місце в житті, щедро платять за участь у війні. Це фактично захищає більшу частину населення від війни, відштовхуючи її на узбіччя російського суспільства", — цитує журналіста NYT.

Масштаби бойових дій показує кореспондент Марк Сантора. Він зазначає, що фронт уже не нагадує класичну лінію, оскільки зона активних дій простягається на понад 750 миль — приблизно відстань від Чикаго до Нью-Йорка.

"Я часто їздив до медичних пунктів на передовій, і щоразу мене вражав невпинний темп битви, незалежно від пори року", — розповів кореспондент.

Ба більше, конфлікт поширюється далеко за межі фронту. Так, міста та селища практично щодня піддаються регулярним бомбардуванням ворога.

"Десятки тисяч українських мирних жителів також були вбиті або поранені. Це глибоко пов'язує націю з її бійцями-чоловіками та жінками. Люди часто запитують, хто перемагає. Але це здається неправильним питанням. Українці гостро усвідомлюють ціну, яку вони платять. Але доки Росія наполегливо прагне знищити українську державу, вони не бачать альтернативи", — додали у матеріалі.

Раніше Фокус писав, що минулого місяця фіксувалося пересування сотні росіян на добу, а зараз їх кількість складає близько 30-40 солдатів. Як пояснюють військові, їхня активність впала удвічі через сильні морози та великі втрати особового складу.

Також командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді розповідав, що втрати росіян на війні за січень 2026 року вдруге за весь час повномасштабного вторгнення перевищили кількість новобранців.