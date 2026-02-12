Потери России за январь превысили количество завербованных на войну, — Bloomberg

Российские оккупационные войска в течение января понесли значительные потери. В целом потери РФ превысили количество людей, которых Россия смогла привлечь в состав ВС, на 9000.

Это свидетельствует о прогрессе Украины относительно необходимости нанести больший вред россиянам. Об этом заявили западные чиновники, которые пожелали остаться анонимными, передает Bloomberg.

В то же время эти цифры невозможно проверить, отметили в издании, не добавив, чиновники из какой именно страны были эти чиновники.

Зато в Минобороны РФ отказались прокомментировать информацию о потерях, ведь россияне редко раскрывают информацию о собственных потерях.

В декабре количество потерь россиян выросло до 35 тысяч, что примерно вдвое превышает среднемесячный показатель, который был спрогнозирован НАТО на 2025 год.

Відео дня

Потери РФ в декабре примерно равнялись количеству завербованных Россией военнослужащих. Однако в январе Россия начала испытывать определенный "дефицит" в отношении пополнения личного состава.

В то же время западные чиновники предупреждают, что для того, чтобы оценить, насколько успешной будет эта стратегия, нужно, чтобы Киев смог поддерживал эту динамику.

По данным Генштаба ВСУ с начала полномасштабного вторжения потери россиян составили более 1,25 миллионов личного состава. Зато потери с 1 января по 1 февраля составили более 32 тысяч.

Ранее командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди рассказывал, что потери россиян на войне за январь 2026 года второй раз за все время полномасштабного вторжения превысили количество новобранцев.

Также Фокус писал, что в прошлом месяце фиксировалось передвижение сотни россиян в сутки, а сейчас их количество составляет около 30-40 солдат. Как объясняют военные, их активность упала вдвое из-за сильных морозов и больших потерь личного состава.

Напомним, что в NYTimes оценили, что потери в войне между Украиной и Россией продолжают расти и уже достигают миллионов людей по обе стороны конфликта. По прогнозам The New York Times, к весне общее количество раненых, погибших и пропавших без вести может превысить два миллиона, при этом значительная часть потерь приходится на российских военных.