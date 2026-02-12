Втрати Росії за січень перевищили кількість завербованих на війну, — Bloomberg

Російські окупаційні війська впродовж січня зазнали значних втрат. Загалом втрати РФ перевищили кількість людей, яких Росія змогла залучити до складу ЗС, на 9000.

Це свідчить про прогрес України щодо необхідності завдати більшої шкоди росіянам. Про це заявили західні чиновники, які побажали залишитися анонімними, передає Bloomberg.

Водночас ці цифри неможливо перевірити, наголосили у виданні, не додавши, чиновники з якої саме країни були ці чиновники.

Натомість у Міноборони РФ відмовилися прокоментувати інформацію про втрати, адже росіяни рідко розкривають інформацію щодо власних втрат.

У грудні кількість втрат росіян зросла до 35 тисяч, що приблизно вдвічі перевищує середньомісячний показник, який було спрогнозовано НАТО на 2025 рік.

Втрати РФ у грудні приблизно дорівнювали кількості завербованих Росією військовослужбовців. Однак у січні Росія почала відчувати певний "дефіцит" відносно поповнення особового складу.

Водночас західні чиновники попереджають, що для того, щоб оцінити, наскільки успішною буде ця стратегія, потрібно, аби Київ зміг підтримував цю динаміку.

За даними Генштабу ЗСУ від початку повномасштабного вторгнення втрати росіян склали понад 1,25 мільйонів особового складу. Натомість втрати з 1 січня по 1 лютого склали понад 32 тисячі.

Раніше командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді розповідав, що втрати росіян на війні за січень 2026 року вдруге за весь час повномасштабного вторгнення перевищили кількість новобранців.

Також Фокус писав, що минулого місяця фіксувалося пересування сотні росіян на добу, а зараз їх кількість складає близько 30-40 солдатів. Як пояснюють військові, їхня активність впала удвічі через сильні морози та великі втрати особового складу.

Нагадаємо, що у NYTimes оцінили, що втрати у війні між Україною та Росією продовжують зростати і вже сягають мільйонів людей по обидва боки конфлікту. За прогнозами The New York Times, до весни загальна кількість поранених, загиблих і зниклих безвісти може перевищити два мільйони, при цьому значна частина втрат припадає на російських військових.