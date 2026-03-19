Кони, мотоциклы и минус 900: что пошло не так в весенне-летнем наступлении РФ на Запорожском направлении

Россия начала весенне-летнее наступление на Запорожском и Донецком направлениях, пытаясь прорвать оборону ВСУ под прикрытием тумана. Впрочем даже погодный фактор не помог — атаки захлебнулись с большими потерями. Фокус разбирался, что на самом деле происходит на фронте и какие риски несет новая фаза наступления РФ.

Российские войска активизировали штурмовые действия сразу на нескольких участках фронта в Донецкой области и Запорожье, однако попытка воспользоваться непогодой для прорыва завершилась значительными потерями и без результата. Об этом сообщил Роберт "Мадьяр" Бровди, командующий Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины

По его словам, 17-18 марта резкое ухудшение погодных условий — в частности густой туман — стало фактором, на который сделал ставку противник. Российские подразделения пытались продвигаться под прикрытием низкой видимости, рассчитывая избежать обнаружения.

Первые штурмовые группы, которые заранее инфильтрировались на позиции, начали движение еще до полуночи. Однако украинские силы, в частности подразделения беспилотных систем, нанесли удары по ним еще на подходах.

Уже утром 17 марта противник перешел к более массированным атакам. В наступление одновременно бросили пехоту, бронетехнику, мотоциклы и даже лошадей — на нескольких участках фронта, включая Покровское, Добропольское и Гуляйпольское направления.

По оценкам военных, только за 17 марта потери российских сил составили более 500 человек убитыми и ранеными. На следующие сутки, несмотря на сохранение тумана, атаки продолжились, однако завершились новыми потерями — еще около 277 военных.

Всего за полтора суток боев на отрезке Родинское-Гуляйполе российские потери превысили 900 человек.

Несмотря на интенсивность штурмов и использование различных тактик, включая малые мобильные группы, российским войскам не удалось достичь прорыва. По словам "Мадьяра", украинские подразделения удержали все позиции, а ни один из участков фронта противник не смог "продавить".

Военные также отмечают, что эти атаки могут свидетельствовать о начале активной фазы весенне-летней кампании РФ, которая, по их оценкам, будет длительной и интенсивной.

Россия делает ставку на Запорожье: что стоит за атаками под Гуляйполем

Активизация российских штурмов на Запорожском направлении, о которой сообщают украинские военные, может быть частью более широкого плана Кремля — с фокусом именно на этом регионе. Об этом в комментарии Фокусу объяснил военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, ключевой риск заключается в том, что Россия пытается физически захватить значительную часть Запорожской области, включая левобережье и потенциально само Запорожье. Именно поэтому это направление постепенно становится одним из главных для российского наступления.

"Российское командование фактически действует сразу в двух стратегических векторах. Первый — это Покровско-Мирноградская агломерация, где войска РФ пытаются продвинуться в сторону Доброполья, чтобы в перспективе обойти Краматорск с запада. Второй — направление Гуляйполя, которое открывает путь на Камышеваху и дальше — в сторону Запорожья", — говорит Жданов.

Отдельно эксперт обращает внимание на усиление российской группировки. По его данным, РФ активно "накачивает" 58-ю общевойсковую армию боеспособными подразделениями. В частности, уже переброшена 7-я десантно-штурмовая дивизия, а также возможно дополнительное усиление частями из состава 106-й дивизии ДШВ.

По мнению Жданова, для Кремля это направление имеет критическое значение. В то же время он считает, что в отношении Донбасса Россия может делать ставку не только на военный, но и на политический сценарий. В частности, он обращает внимание на риторику российских официальных лиц, которая свидетельствует о возвращении к жестким требованиям, близким к условиям капитуляции Украины.

Что касается Запорожского направления, то здесь, по оценке эксперта, Россия будет пытаться достичь максимально возможного результата именно военным путем.

Говоря о ситуации непосредственно на фронте, Жданов подчеркивает, что украинская оборона на Ореховском направлении и вдоль реки Конка является достаточно подготовленной и представляет серьезное препятствие для противника. В то же время у россиян остается несколько вариантов действий: либо наступать через Гуляйполе в обход естественных рубежей, либо пытаться действовать вдоль русла Днепра. Последний вариант эксперт оценивает как маловероятный для масштабного наступления, хотя диверсионные группы там уже работают.

"Зато основное давление сейчас концентрируется именно на участке между Орехово и Гуляйполем. После короткой оперативной паузы российские войска резко увеличили интенсивность боев — количество столкновений выросло почти вдвое", — продолжает эксперт.

В то же время Жданов обращает внимание на серьезную проблему — нехватку пехоты в украинских подразделениях на этом направлении. По его словам, это затрудняет удержание позиций и заставляет украинские силы действовать в условиях фактической "двойной войны": одновременно отражать фронтальные атаки и бороться с инфильтрированными в тыл малыми группами противника.

"Такие группы накапливаются в "серой зоне", после чего могут атаковать украинские позиции с тыла, что создает дополнительную угрозу", — говорит Жданов.

Отдельно эксперт обращает внимание на тактику РФ, которая пытается использовать погодные условия — дождь и туман — для прикрытия наступательных действий. Именно это, по его словам, могло стать одним из факторов нынешней активизации штурмов.

В итоге Жданов оценивает ситуацию как сложную и такую, что может свидетельствовать о начале более масштабной наступательной кампании РФ на юге Украины.

Российское наступление в невыгодных условиях: действительно ли ВСУ сорвали планы врага

Во время вечернего обращения 16 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военные сорвали планы российского командования по проведению масштабной наступательной операции в этом месяце. По его словам, российские подразделения и в дальнейшем осуществляют штурмовые действия на разных участках фронта, однако интенсивность атак и общий масштаб противостояния не соответствуют тем ожиданиям, которые российские военные обещали своему политическому руководству.

Однако несмотря на заявления о срыве планов РФ на Запорожском направлении, российские войска не отказались от наступательной кампании и уже переходят к её первой фазе. Об этом в комментарии Фокусу объяснил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, активизация боевых действий во второй половине марта является постепенным началом весенне-летнего наступления РФ в регионе. В то же время эта кампания стартует для россиян в крайне неблагоприятных условиях.

Коваленко отмечает, что украинские контратаки, которые продолжаются с конца января, существенно сорвали подготовку противника. В частности, в районе реки Ингул российские силы не могут стабильно удерживать позиции, а украинские подразделения постепенно продвигаются с севера на юг.

"Наступление они начали, но в условиях, которые для них максимально невыгодны. Это означает, что оно будет сопровождаться значительными потерями и вряд ли приведет к каким-то масштабным прорывам, или захвату больших территорий", — объясняет эксперт.

В то же время он подчеркивает: угроза для региона сохраняется, ведь сам факт наступления означает постоянное давление на украинскую оборону. Однако непосредственной угрозы быстрого прорыва в Запорожье пока нет.

Зато по его словам, основной риск для областного центра — это рост террористических атак. Коваленко отмечает, что с началом активных боевых действий российские войска традиционно усиливают удары по гражданской инфраструктуре. В этом смысле ситуация для Запорожья все больше напоминает ту, что наблюдается в Херсоне — регулярные обстрелы всеми доступными средствами.

Кони, мотоциклы, штурмовики: не новая тактика РФ

Отдельно эксперт прокомментировал тактику противника, в частности использование лошадей и другого "нестандартного" транспорта во время атак. По его словам, это не новое явление — российские войска уже длительное время используют гужевой транспорт для логистики и перемещения.

Причины — комплексные. С одной стороны, РФ пытается минимизировать потери техники, которая быстро уничтожается в зоне поражения украинских дронов и артиллерии. С другой — российская армия сталкивается со все большим дефицитом даже базовых транспортных средств.

"Даже уровень легковых авто или микроавтобусов уже становится дефицитом. Бронетехника — тем более. В зоне поражения на 15-20 километров она практически обречена, поэтому ее пытаются использовать ограниченно", — объясняет Коваленко.

Использование лошадей, по его словам, частично объясняется дешевизной и меньшей заметностью, ведь такой транспорт не создает шума, который легко фиксируется. Впрочем, эксперт считает эти аргументы скорее оправданием.

"Это демонстрация деградации. Российская армия настолько истощена технически и технологически, что фактически возвращается к подходам времен Буденного — когда основную роль играет пехота", — заключает он.

По оценке Коваленко, масштабные механизированные прорывы, которые наблюдались в начале полномасштабной войны, для РФ уже не характерны. Зато враг все чаще вынужден экспериментировать с тактикой и использовать любые доступные ресурсы, включая максимально упрощенные средства передвижения.

Напомним, 17 марта аналитики DeepState рассказали о замедлении общих темпов продвижения ВС РФ в течение марта. В то же время зафиксировали рост потерянных территорий в Донецкой области: две недели назад россияне прошли 7 км, а в течение последней недели — уже 11.

18 марта аналитики Института изучения войны объяснили, почему начальник генштаба РФ Валерий Герасимов преувеличивает успехи россиян и обманывает президента Владимира Путина.