Знищили дві бригади росіян: оператори дронів зірвали масштабний наступ РФ, — Тимочко

Оператори дронів Збройних сил України зірвали масштабний наступ росіян, знищивши близько двох бригад окупантів.

Це вдалось зробити лише за три дні, розповів військовий експерт, голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

"Втратити біля двох бригад за три дні — це навіть розкіш для росіян. Особливо, якщо враховувати, що вони до цього готувались: накопичували сили, засоби та ресурси", — сказав Тимочоко.

Він уточнив, що попри складнощі з рекрутингом, українська армія змогла підготувати фахівців високого рівня, які ефективно знищують ворога.

"Коли такі сили стираються, зрозуміло, що ті, хто мали би йти за ними, замість того, щоб закріплятись, змушені повторювати їхню долю", — зазначив Тимочко.

Крім того, експерт повідомив, що за короткий період Сили оборони України звільнили понад 400 квадратних кілометрів територій, просуваючись на Олександрівському та Гуляйпольському напрямках.

Відео дня

За словами Тимчока, тактичні успіхи ЗСУ вже перерізали ключові логістичні шляхи ворога.

