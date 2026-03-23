Уничтожили две бригады россиян: операторы дронов сорвали масштабное наступление РФ, — Тимочко

Операторы дронов Вооруженных сил Украины сорвали масштабное наступление россиян, уничтожив около двух бригад оккупантов.

Это удалось сделать всего за три дня, рассказал военный эксперт, председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

"Потерять около двух бригад за три дня — это даже роскошь для россиян. Особенно, если учитывать, что они к этому готовились: накапливали силы, средства и ресурсы", — сказал Тимочоко.

Он уточнил, что несмотря на сложности с рекрутингом, украинская армия смогла подготовить специалистов высокого уровня, которые эффективно уничтожают врага.

"Когда такие силы стираются, понятно, что те, кто должны были бы идти за ними, вместо того, чтобы закрепляться, вынуждены повторять их судьбу", — отметил Тимочко.

Кроме того, эксперт сообщил, что за короткий период Силы обороны Украины освободили более 400 квадратных километров территорий, продвигаясь на Александровском и Гуляйпольском направлениях.

По словам Тимчока, тактические успехи ВСУ уже перерезали ключевые логистические пути врага.

