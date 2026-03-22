ВСУ сбили новейший российский дрон "Клин": какие характеристики имеет этот БПЛА (фото)

Советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов сообщил, что бойцам Сил обороны удалось сбить новейший российский БПЛА "Клин". Сам аппарат обладает рядом характеристик, что делает его опасным.

По словам "Флеша", новейший дрон ВС РФ имеет "очень крутой современный аккумулятор" новой технологии Li-AFB. Об этом он написал в своем Telegram.

"Удалось сбить редкий и новый БПЛА врага "Клин". Боевая часть составляет до 5 кг, [имеет] авто захват цели и возможность воздушного подрыва", — написал специалист по РЭБ и связи.

"Флеш" отмечает некоторые технико-тактические характеристики новейшей российской разработки. Сам БПЛА способен пролететь до 120 км, имеет максимальную крейсерскую скорость до 120 км/ч продолжительностью от 60 до 90 минут.

Особое внимание украинских специалистов привлекла батарея беспилотника. По словам Бескрестнова, россияне установить "очень крутой" современный аккумулятор по технологии Li-AFB.

Украинский военный с ником NHunter007 написал в своем Х, что батарея по технологии является Li-AFB (Air Flow Battery, дословно "воздушно-поточная батарея" — ред.) является одной из современных и экспериментальных ветвей развития литиевых аккумуляторов.

"По сравнению с Li-ion имеют меньший вес большую энергоемкость, однако значительно меньшее количество циклов. К примеру, эта сборка 6S на 25 Ампер-часов весит всего 1.3 кг, в то же время стандартная Li-Ion сборка с такими же параметрами будет весить 2.3-2.5 кг", — указывает военком.

Ранее Фокус сообщал о характеристиках российского дрона V2U. По словам "Флеша", сам дрон умеет искать цель и распознавать объекты, используя искусственный интеллект.

Впоследствии стало известно, что Польша завершает создание собственных "Шахедов". Из открытой информации пока известно, что речь идет о беспилотнике PLargonia, который был впервые представлен в сентябре 2025 года.