ЗСУ збили новітній російський дрон "Клин": які характеристики має цей БПЛА (фото)

Радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомив, що бійцям Сил оборони вдалося збити новітній російський БПЛА "Клин". Сам апарат має низку характеристик, що робить його небезпечним.

За словами "Флеша", новітній дрон ЗС РФ має "дуже крутий сучасний акумулятор" нової технології Li-AFB. Про це він написав у своєму Telegram.

"Вдалося збити рідкісний і новий БПЛА ворога "Клін". Бойова частина складає до 5 кг, [має] авто захоплення цілі та можливість повітряного підриву", — написав фахівець з РЕБ і зв'язку.

"Флеш" відзначає деякі техніко-тактичні характеристики новітньої російської розробки. Сам БПЛА здатний пролетіти до 120 км, має максимальну крейсерську швидкість до 120 км/год тривалістю від 60 до 90 хвилин.

Особливу увагу українських фахівців привернула батарея безпілотника. За словами Бескрестнова, росіяни встановити "дуже крутий" сучасний акумулятор за технологією Li-AFB.

Український військовий з ніком NHunter007 написав у своєму Х, що батарея за технологією є Li-AFB (Air Flow Battery, дослівно "повітряно-потокова батарея" — ред.) є однією з сучасних та експериментальних гілок розвитку літієвих акумуляторів.

"У порівнянні з Li-ion мають меншу вагу більшу енергомісткість, проте значно меншу кількість циклів. До прикладу, ця збірка 6S на 25 Ампер-годин важить всього 1.3 кг, в той же час стандартна Li-Ion збірка з такими ж параметрами буде важити 2.3-2.5 кг", — вказує військовик.

