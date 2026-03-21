ВС РФ учатся перемещаться по газовым трубам на Запорожье: в ВСУ рассказали об угрозах

Российские военные продолжают использовать тактику проникновения в тыл позиций Сил обороны с помощью газовых труб. Похожую историю украинские военные отмечают среди солдат 299-го воздушно-десантного полка ВС РФ.

Спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин говорит, что этот отряд армии РФ проходит специальную подготовку на полигоне во временно оккупированной Запорожской области. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"То есть на этом полигоне был построен макет участка газовой трубы с различными элементами. И сейчас 299 воздушно-десантный полк будет привлечен в штурмовых действиях на Ореховском направлении. Действительно на этой территории есть несколько газопроводов", — отметил Волошин.

По его словам, российские оккупанты отрабатывают передвижения в подземных коммуникациях. Для этого они привлекают как пехоту, так и легкий электротранспорт, в частности самокаты.

Відео дня

Волошин указывает, что Силы обороны не исключают, что противник планирует повторить тактику, уже примененную в Купянске и Авдеевке. Тогда российские подразделения проникали в города через отключенные газовые магистрали, что позволяло им незаметно приближаться к позициям украинских защитников.

Ранее Фокус сообщал о том, как ВС РФ впервые применили эту тактику. Поход российских диверсантов в тыл ВСУ под Суджей стал весьма неожиданным ходом со стороны противника, считает представитель ВСУ.

Впоследствии стало известно, как российские военные проникали в Купянск. Они используют газовые трубы для перемещения в город, чтобы закрепиться для продвижения.