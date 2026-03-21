ЗС РФ вчаться переміщуватися газовими трубами на Запоріжжі: в ЗСУ розповіли про загрози

Російські військові продовжують використовувати тактику проникнення в тил позицій Сил оборони за допомогою газових труб. Схожу історію українські військові відзначають серед солдат 299-го повітряно-десантного полку ЗС РФ.

Речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин говорить, що цей загін армії РФ проходить спеціальну підготовку на полігоні в тимчасово окупованій Запорізькій області. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Тобто на цьому полігоні був споруджений макет ділянки газової труби із різними елементами. І зараз 299 повітряно-десантний полк буде залучений в штурмових діях на Оріхівському напрямку. Дійсно на цій території є декілька газогонів", — зазначив Волошин.

За його словами, російські окупанти відпрацьовують пересування у підземних комунікаціях. Для цього вони залучають як піхоту, так і легкий електротранспорт, зокрема самокати.

Волошин вказує, що Сили оборони не виключають, що противник планує повторити тактику, вже застосовану в Куп'янську та Авдіївці. Тоді російські підрозділи проникали в міста через відключені газові магістралі, що дозволяло їм непомітно наближатися до позицій українських захисників.

Згодом стало відомо, як російські військові проникали у Куп'янськ. Вони використовують газові труби для переміщення в місто, аби закріпитися для просування.