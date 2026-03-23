Кинуть у бій мобілізованих: ЗС РФ планують посилити наступ у квітні, — ISW

Російське командування планує з 1 квітня почати використовувати весь особовий склад мобілізованих військових, що зараз перебувають у Криму, задля посилення наступальних потужностей. Планується, що вони доповнять 810-ту окрему бригаду морської піхоти Чорноморського флоту РФ, яка зазнала суттєвих втрат.

Про це йдеться в новому звіті Інституту вивчення війни. Там посилаються на заяву речника Сил оборони півдня Владислава Волошина щодо намірів російського командування кинути на поле бою посилення з мобілізованих окупантів.

За словами Волошина, уже з 1 квітня мобілізовані з Криму будуть залучені до бойових дій на території України, а також на Курському напрямку, де діють підрозділи 810-ї бригади ЗС РФ. Це пояснюється значними втратами, а також нездатність залучити достатню кількість добровольців.

Росія також планує реорганізувати 810-ту бригаду морської піхоти в дивізію. Якщо це дійсно станеться, то це буде вже десята нова маневрена дивізія, сформована РФ з 2022 року.

Українські військові зривають плани ворог на наступ

Волошин також розповів, що через успішні дії Сил оборони України росіяни не можуть повноцінно розпочати наступальні дії. Через це командування ЗС РФ вирішило перекинути підрозділи російських 55-ї та 120-ї морських піхотних дивізій до зони відповідальності 29-ї загальновійськової армії на Олександрівському та на півночі Гуляйпільського напрямку. Вони також можуть вступити до бойових зіткнень у квітні.

Натомість Південний військовий округ, який діє на заході Запорізької області та на Херсонському напрямку, повинен буде залучати резервні елементи Московського військового округу через значні втрати.

Такі втрати росіян призводять до необхідності росіянам обирати між захистом від українських контратак та наступальних операцій. При цьому перекидання сил також впливає на послаблення підрозділів, які могли б проводити весняно-літній наступ на міста-фортеці.

"Російські війська раніше не змогли провести одночасні наступальні дії на різних ділянках фронту, і малоймовірно, що вони зможуть докласти значних зусиль для просування в районі фортечного поясу, конкуруючи з нещодавніми успіхами України на Гуляйпільському та Олександрівському напрямках", — резюмували аналітики.

