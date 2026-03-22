ЗС РФ активізують наступи на фронті, користуючись сприятливою погодою, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з головнокомандуючим Збройних сил України Олександром Сирським та начальником Генштабу Андрієм Гнатовим, які доповіли про ситуацію на фронті.

Російські окупанти намагаються просунутися від кордону у Харківській та Сумській областях. Сили оборони України завдають ударів у відповідь, повідомив Володимир Зеленський.

"За цей тиждень фіксуємо спроби росіян активізувати спроби наступів, користуючись більш сприятливою погодою. Як наслідок, єдиним відчутним результатом для російської армії стало підвищення їхніх втрат", — зазначив президент.

Також повідомляється, що за цей тиждень позиції Сил оборони України на Донеччині суттєво не змінилися. На Олександрівському напрямку тривають активні дії наших штурмових і десантних підрозділів.

Зеленський зазначив, що до командування ЗС РФ дійшла інформація про реальне розташування російських частин на фронті. Оскільки ці дані суперечили офіційним доповідям, частину командирів на рівні бригад було замінено.

Президент також відзначив успіх дипстрайків Сил оборони України. Він наголосив, що вже погоджено низку нових операцій.

