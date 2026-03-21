Попри обіцянки РФ: мобілізованих у Криму з квітня кинуть у бої проти України, — Волошин

Російське військове командування планує з квітня суттєво розширити залучення мобілізованих у тимчасово окупованому Криму до бойових дій проти України. Одночасно на південному напрямку триває активна ротація підрозділів і доукомплектування військ держави-агресора.

Про це заявив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна". Зокрема, за його словами, рросійський Генштаб ухвалив рішення з 1 квітня направляти всіх мобілізованих на території Криму до районів ведення бойових дій. За його словами, паралельно відбувається повна заміна особового складу 810-ї окремої бригади морської піхоти Чорноморського флоту РФ, підрозділи якої наразі частково задіяні на Курському напрямку, а також у складі оперативно-тактичного угруповання "Крим", де розміщені резервний полк і окремі батальйони.

Він уточнив, що мобілізованих військовослужбовців поступово замінюють бійцями, які пройшли лікування після поранень, однак мають обмежену придатність до служби безпосередньо в зоні активних бойових дій. Водночас, за інформацією української сторони, у планах російського командування — трансформація 810-ї бригади у повноцінну дивізію морської піхоти.

Речник наголосив, що попри попередні обіцянки російської влади не залучати жителів Криму до війни, фактично їх починають примусово відправляти на фронт.

"Росіяни обіцяли, що кримчани не будуть воювати, а зараз для них обов’язково брати участь у бойових діях", — зауважив він.

Окремо Волошин повідомив про перекидання на південь двох дивізій морської піхоти РФ — 55-ї та 120-ї, які включають до зони відповідальності 29-ї армії. Спочатку ці підрозділи направляють на тимчасово окуповану частину Донецької області для доукомплектування, зокрема за рахунок резервів цієї ж армії.

За його оцінкою, після завершення формування ці сили можуть бути залучені до штурмових операцій уже в квітні. Йдеться, зокрема, про ділянки фронту на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках.

Крім того, 58-ма армія РФ наразі проводить доукомплектування 19-ї та 42-ї мотострілецьких дивізій, і для цього використовують резервні підрозділи Московського військового округу. Паралельно командування 29-ї армії та 68-го армійського корпусу після аналізу втрат військової техніки ухвалило рішення перекинути 265 одиниць бойових машин на окуповані території Донецької області з подальшим розподілом між підрозділами.

Нагадаємо, як писало видання Bloomberg, Росія стикається з серйозним дефіцитом особового складу, і саме томуне може розгорнути масштабний наступ найближчим часом. За даними західних чиновників, уже кілька місяців поспіль втрати російської армії перевищують темпи поповнення, навіть попри щомісячний набір у 30–35 тисяч осіб.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни (ISW) писали, що Росія готує нову хвилю мобілізації. Наразі в Кремлі працюють над посиленням відповідальності за ухилення від служби та обмеженням доступ до інформації про війну, зокрема через месенджер Telegram. На їхню думку, такі кроки спрямовані не на нарощування наступального потенціалу, а на компенсацію втрат і підтримання чисельності армії в умовах затяжної війни на виснаження.