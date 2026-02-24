Літній наступ Росії може зірватися через кадровий дефіцит в армії, — Bloomberg

Кадрові проблеми в армії РФ ускладнюють можливість Кремля розгорнути масштабний наступ проти України найближчими місяцями. Як пише видання Bloomberg, рівень втрат росіян перевищує темпи поповнення особового складу.

Зокрема, у автор цього матеріалу посилається на західних чиновників, які запевняють, що протягом трьох місяців поспіль втрати російських військ перевищують кількість новобранців. Хоча РФ вдавалося утримувати щомісячний набір на рівні 30–35 тисяч осіб, цього недостатньо для компенсації бойових втрат. Та все ж така тенденція може негативно вплинути на плани президента РФ Володимир Путін щодо можливого посилення наступальних дій навесні або влітку.

Крім того, співрозмовники агентства зазначили, що Кремль опинився перед складним вибором: або скорочувати інтенсивність операцій, або знову вдатися до масштабної мобілізації. Що цікаво, від часу призову 300 тисяч резервістів у 2022 році, який спричинив хвилю невдоволення та масовий виїзд громадян за кордон, нової мобілізації в Росії не оголошували.

Як пише Bloomberg, міністр збройних сил Великої Британії Ел Карнс заявив, що одним із можливих кроків для Москви може стати активніше вербування людей у великих містах замість традиційної ставки на бідніші регіони. Однак, за його словами, непропорційне зростання втрат і погіршення економічної ситуації створюють додатковий тиск, а розширення мобілізаційних заходів у мегаполісах може підірвати політичну підтримку влади.

"Якщо Росія наполягатиме на вербуванні в міських районах, це, ймовірно, "почне підривати та руйнувати частину політичної підтримки, яка знаходиться в цих районах з високою щільністю населення. Такі міста, як Москва, Санкт-Петербург, Новосибірськ та Єкатеринбург, пропонували значні бонуси за підписання контрактів протягом війни", — пише автор матеріалу посилаючись на заяву Карнса.

Ба більше, у матеріалі зауважили, що Росія офіційно не розкриває даних про втрати у війні, а для залучення контрактників влада підвищує одноразові виплати та зарплати, а також заявляє про виконання планів набору. Однак, за словами міністра оборони Великої Британії Джон Гілі, Москва дедалі більше покладається і на іноземних бійців. Зокрема, йдеться про участь північнокорейських військових, а також громадян Індії, Пакистану, Непалу, Куби, Нігерії та Сенегалу.

Наразі ж бойові дії тривають уздовж приблизно 1200-кілометрової лінії фронту, і ,за оцінками західних посадовців, Росія може зосередити основні зусилля на так званому "поясі фортець" на сході Донецької області або спробувати відновити просування у напрямку Запоріжжя.

Старший науковий співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень Міжнародний інститут стратегічних досліджень Генрі Бойд наголосив, що подальше зростання втрат чинить тиск на оперативні можливості російської армії, і командування може бути змушене обмежити частину наступальних дій.

Окремо агентство звертає увагу на технічні труднощі Росії, які, зокрема, пов’язані із обмеженням доступу до супутникової системи зв’язку Starlink. Також на їхні "успіхи" на полі бою вплинуло блокування месенджера Telegram.

Та все ж міністр збройних сил Великої Британії Ел Карнс зауважив, що Росію не слід недооцінюват, оскільки дії ворога наразі загрожують не лише Україні, їхній "вплив" може поширюватися і за її межами.

Нагадаємо, що, за даними видання NYT, втрати у війні між Україною та Росією продовжують зростати і вже сягають мільйонів людей по обидва боки конфлікту. А до весни загальна кількість поранених, загиблих і зниклих безвісти може перевищити два мільйони.

Також Фокус писав, що, на думку західних аналітиків, у російсько-українській війні станом на 4 річницю повномасштабного вторгнення "немає переможця", а втрати ЗС РФ сягають близько 1,2 мільйона військових.