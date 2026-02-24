Летнее наступление России может сорваться из-за кадрового дефицита в армии, — Bloomberg

Кадровые проблемы в армии РФ усложняют возможность Кремля развернуть масштабное наступление против Украины в ближайшие месяцы. Как пишет издание Bloomberg, уровень потерь россиян превышает темпы пополнения личного состава.

В частности, автор этого материала ссылается на западных чиновников, которые уверяют, что в течение трех месяцев подряд потери российских войск превышают количество новобранцев. Хотя РФ удавалось удерживать ежемесячный набор на уровне 30-35 тысяч человек, этого недостаточно для компенсации боевых потерь. И все же такая тенденция может негативно повлиять на планы президента РФ Владимира Путина относительно возможного усиления наступательных действий весной или летом.

Кроме того, собеседники агентства отметили, что Кремль оказался перед сложным выбором: либо сокращать интенсивность операций, либо снова прибегнуть к масштабной мобилизации. Что интересно, со времени призыва 300 тысяч резервистов в 2022 году, который вызвал волну недовольства и массовый выезд граждан за границу, новую мобилизацию в России не объявляли.

Как пишет Bloomberg, министр вооруженных сил Великобритании Эл Карнс заявил, что одним из возможных шагов для Москвы может стать более активная вербовка людей в крупных городах вместо традиционной ставки на более бедные регионы. Однако, по его словам, непропорциональный рост потерь и ухудшение экономической ситуации создают дополнительное давление, а расширение мобилизационных мероприятий в мегаполисах может подорвать политическую поддержку власти.

"Если Россия будет настаивать на вербовке в городских районах, это, вероятно, "начнет подрывать и разрушать часть политической поддержки, которая находится в этих районах с высокой плотностью населения. Такие города, как Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск и Екатеринбург, предлагали значительные бонусы за подписание контрактов в течение войны", — пишет автор материала ссылаясь на заявление Карнса.

Более того, в материале отметили, что Россия официально не раскрывает данных о потерях в войне, а для привлечения контрактников власть повышает единовременные выплаты и зарплаты, а также заявляет о выполнении планов набора. Однако, по словам министра обороны Великобритании Джон Гили, Москва все больше полагается и на иностранных бойцов. В частности, речь идет об участии северокорейских военных, а также граждан Индии, Пакистана, Непала, Кубы, Нигерии и Сенегала.

Сейчас же боевые действия продолжаются вдоль примерно 1200-километровой линии фронта, и, по оценкам западных чиновников, Россия может сосредоточить основные усилия на так называемом "поясе крепостей" на востоке Донецкой области или попытаться возобновить продвижение в направлении Запорожья.

Старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований Международный институт стратегических исследований Генри Бойд отметил, что дальнейший рост потерь оказывает давление на оперативные возможности российской армии, и командование может быть вынуждено ограничить часть наступательных действий.

Отдельно агентство обращает внимание на технические трудности России, которые, в частности, связаны с ограничением доступа к спутниковой системе связи Starlink. Также на их "успехи" на поле боя повлияла блокировка мессенджера Telegram.

И все же министр вооруженных сил Великобритании Эл Карнс отметил, что Россию не следует недооценивать, поскольку действия врага сейчас угрожают не только Украине, их "влияние" может распространяться и за ее пределами.

Напомним, что, по данным издания NYT, потери в войне между Украиной и Россией продолжают расти и уже достигают миллионов людей по обе стороны конфликта. А к весне общее количество раненых, погибших и пропавших без вести может превысить два миллиона.

ТакжеФокус писал, что, по мнению западных аналитиков, в российско-украинской войне по состоянию на 4 годовщину полномасштабного вторжения "нет победителя", а потери ВС РФ достигают около 1,2 миллиона военных.