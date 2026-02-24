"Сейчас нет победителя": в Fox News назвали сценарии дальнейшего развития войны в Украине

Прошло четыре года с тех пор, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Война переходит в пятый год, и западные аналитики очерчивают несколько возможных вариантов ее дальнейшего развития — от длительного противостояния без решающего результата до изменения баланса сил или ослабления международной поддержки Киева.

Об этом сообщает Fox News со ссылкой на оценки американских чиновников и военных экспертов. В частности, в материале говорится, что за годы боевых действий Россия смогла сохранить контроль примерно над пятой частью территории Украины, хотя это продвижение сопровождается значительными человеческими потерями. По приведенным оценкам, с начала вторжения российская армия могла потерять около 1,2 миллиона военных. Однако за годы войны украинская сторона тоже понесла серьезные потери, которые оцениваются в пределах от 500 до 600 тысяч человек.

Параллельно с боевыми действиями продолжаются дипломатические попытки урегулирования. Так, в августе прошлого года президент США Дональд Трамп провел переговоры с диктатором Владимиром Путиным на Аляске, а Владимир Зеленский после этого неоднократно посещал Вашингтон, в частности во время встречи в Овальном кабинете в феврале 2025 года и в рамках дальнейших контактов.

Следующим этапом стали трехсторонние переговоры в Абу-Даби, а также встречи в Женеве 17-18 февраля, где специальный посланник США Стив Уиткофф общался с украинской и российской делегациями.

Какие сценарии дальнейшего развития войны в Украине

Учитывая всю эту ситауцию аналитики, на которых ссылается издание Fox News, рассматривают три основных сценария развития событий. Среди них, первый — длительное позиционное противостояние. В этом случае ни одна из сторон не сможет достичь решающего преимущества, а переговоры будут оставаться малоэффективными.

По мнению бывшего верховного главнокомандующего объединенных сил НАТО в Европе и Филиппа Бридлава, Россия сейчас дека от своих "амбиций", и в целом в этом противостоянии "сейчас нет победителя".

"Россия, которая якобы является мировой сверхдержавой с одной из, пожалуй, трех сильнейших армий мира и четырьмя сильнейшими воздушными силами мира, за 12 лет получила около 20% территории Украины. И они потеряли, скажем, более 1,2 миллиона человек в этом конфликте. Это конфликт, над урегулированием которого Украина упорно работает. Это также конфликт, который Россия, повторяю, не выиграет", — рассказал он.

Кроме того, по словам Филиппа Бридлава возможно другое развитие событий, которое он связывает с усилением инициативы Украины. Он пояснил, что только недавние сбои в российских системах командования позволили ВСУ быстро отвоевать территории, которые Россия удерживала месяцами, и заставить ее подразделения отступать на нескольких направлениях.

"Украина начала наступление, и они отбили месяцы российских завоеваний за три дня, трехстороннее наступление, вернули сотни квадратных миль, и Россия сейчас отступает в нескольких местах", — добавил он.

Как отмечает исполнительный директор коалиции Ванденберга Керри Филипетти, последние территориальные потери России демонстрируют ослабление ее военной машины и подчеркивают, что армия Путина далеко не непобедима.

Однако, по прогнозам аналитиков, существует также третий сценарий — риск ослаблением поддержки Украины или возможность эскалации. Так, бывшая пресс-секретарь Госдепартамента США Хизер Нойерт объяснила, что конфликт Украины и России выходит за пределы территории и затрагивает идентичность и будущее украинской государственности. Более того, разрушение гражданской и религиозной инфраструктуры и массовые преследования мирного населения делают "мир без четкой силы" невозможным.

"Стремление президента Трампа к прочному миру должно быть подкреплено силой и ответственностью — такой, которая защищает невинные жизни, защищает религиозную свободу и возвращает домой похищенных детей", — пояснила она.

Мнение эксперта также поддержал генерал-лейтенант Ричард Ньютон и объяснил, что мир возможен только тогда, когда цена агрессии становится слишком высокой для России, поэтому Украина нуждается в стабильной помощи и четких гарантий безопасности.

"Четыре года после начала этой ужасной войны фундаментальный урок остается неизменным: мир возможен только тогда, когда сила определяет условия. Путин будет продолжать жестоко испытывать нашу решимость, пока цена его агрессии не превысит любую возможную выгоду", — отметил он.

До этого издание Bloomberg писало, что Белый дом настаивает на подписании мирного соглашения между Украиной и РФ до 250-й годовщины независимости США 4 июля.

Также Фокус писал, что, по словам генерала Николая Маломужа, украинские военные с 24 февраля 2022 года до сегодня уже уничтожили две российские армии.