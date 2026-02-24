"Силы обороны уничтожили две армии РФ": генерал Маломуж заявил, что войска Украины превзошли НАТО

Генерал Николай Маломуж утверждает, что украинские военные с 24 февраля 2022 года до сегодня уже уничтожили две российские армии. По его словам, Силы обороны уже превзошли Североатлантический альянс (НАТО) в координации и организации.

О потерях РФ на войне в Украине генерал армии, глава Службы внешней разведки Украины 2005-2010 годов Николай Маломуж сказал в эфире "Украинского радио" 24 февраля. Он отметил, что в начале полномасштабного вторжения на украинскую территорию наступали 650 тысяч оккупантов — и на сегодня их уже нет.

"Все то, что сегодня есть у россиян на фронте — это уже мобилизованные, набранные по разным контрактам, вынужденные к войне военные, которые не имеют той боеспособности, духа", — сказал Маломуж и добавил, что Россия уже не имеет тех перспектив, что до 2022 года.

По его словам, на сегодня Силы обороны Украины практически уничтожили две армии России — более 1 261 000 человек — при этом ликвидация личного состава агрессора продолжается по всей линии фронта ежедневно.

Маломуж подчеркнул, что Украина создала системные высокотехнологичные модели Вооруженных Сил, в частности дроновые и кибервойска, и интеллект, системы управления и управления сохраняют жизни украинских военных и обеспечивают эффективный огонь по противнику.

Он отметил, что Силы обороны имеют технологические и оперативные преимущества.

"Мы действуем нестандартно. Генерируем силы там, где враг не ожидает и наносим удары и упреждаем вражеские атаки, как на Курщине, а с другой стороны, оттягиваем войска 60-70 тысяч, которые мы фактически перемололи, включая северокорейцев до 7 тысяч человек", — сказал Маломуж.

Генерал подчеркнул, что война такой интенсивности происходит в мире впервые в истории после Второй мировой войны.

"Мы превзошли НАТО технологически, в плане координации и организации, потому что НАТО не было ориентировано на широкомасштабную войну", — сказал он.

Потери РФ на войне в Украине

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины по состоянию на утро 24 февраля доложил, что Россия с начала полномасштабного вторжения потеряла ориентировочно 1 261 420 единиц личного состава.

9 февраля журналисты NYT писали, что общие потери в войне в Украине обеих сторон могут превышать 2 млн человек.

Издание Bloomberg 12 февраля писало, что потери России за январь превысили количество новобранцев. В тот же день министр обороны Украины Михаил Федоров рассказал, что потери россиян за декабрь и январь составили по 35 и 30 тысяч оккупантов в месяц соответственно.

"Русская служба BBC" и волонтеры к годовщине полномасштабного вторжения назвали поименно 200 тысяч солдат ВС РФ, погибших в Украине.