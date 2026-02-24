"Сили оборони знищили дві армії РФ": генерал Маломуж заявив, що війська України перевершили НАТО

Генерал Микола Маломуж стверджує, що українські військові з 24 лютого 2022 року до сьогодні вже знищили дві російські армії. За його словами, Сили оборони вже перевершили Північноатлантичний альянс (НАТО) в координації та організації.

Про втрати РФ на війні в Україні генерал армії, голова Служби зовнішньої розвідки України 2005-2010 років Микола Маломуж сказав в ефірі "Українського радіо" 24 лютого. Він зазначив, що на початку повномасштабного вторгнення на українську територію наступали 650 тисяч окупантів — і на сьогодні їх уже немає.

"Все те, що сьогодні є у росіян на фронті — це вже мобілізовані, набрані за різними контрактами, змушені до війни військові, які не мають тієї боєздатності, духу", — сказав Маломуж і додав, що Росія вже не має тих перспектив, що до 2022 року.

За його словами, на сьогодні Сили оборони України практично знищили дві армії Росії — понад 1 261 000 осіб — при цьому ліквідація особового складу агресора триває по всій лінії фронту щодня.

Відео дня

Маломуж наголосив, що Україна створила системні високотехнологічні моделі Збройних Сил, зокрема дронові та кібервійська, й інтелект, системи управління та керування зберігають життя українських військових і забезпечують ефективний вогонь по противнику.

Він зазначив, що Сили оборони мають технологічні й оперативні переваги.

"Ми діємо нестандартно. Генеруємо сили там, де ворог не очікує і завдаємо ударів і упереджуємо ворожі атаки, як на Курщині, а з іншого боку, відтягуємо війська 60-70 тисяч, які ми фактично перемололи, включаючи північнокорейців до 7 тисяч осіб", — сказав Маломуж.

Генерал наголосив, що війна такої інтенсивності відбувається у світі вперше в історії після Другої світової війни.

"Ми перевершили НАТО технологічно, в плані координації та організації, тому що НАТО не було орієнтоване на широкомасштабну війну", — сказав він.

Втрати РФ на війні в Україні

Генеральний штаб Збройних сил України станом на ранок 24 лютого доповів, що Росія від початку повномасштабного вторгнення втратила орієнтовно 1 261 420 одиниць особового складу.

9 лютого журналісти NYT писали, що загальні втрати у війні в Україні обох сторін можуть перевищувати 2 млн людей.

Видання Bloomberg 12 лютого писало, що втрати Росії за січень перевищили кількість новобранців. Того ж дня міністр оборони України Михайло Федоров розповів, що втрати росіян за грудень і січень склали по 35 і 30 тисяч окупантів на місяць відповідно.

"Російська служба BBC" та волонтери до роковин повномасштабного вторгнення назвали поіменно 200 тисяч солдатів ЗС РФ, які загинули в Україні.