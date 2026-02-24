У РФ назвали поіменно 200 тисяч солдат ЗС РФ, загиблих в Україні: які регіони встановили рекорди

Протягом чотирьох років війни в Україні російські журналісти вишукували некрологи у росЗМІ та у соцмережах та встановили імена 200 тисяч загиблих солдатів Збройних сил Російської Федерації. Карта та база даних з іменами з'явилась у період, коли Кремль готується провести нову мобілізацію для продовження війни. Чим цікава географія загиблих російських солдатів і які регіони вклались найбільше у надсилання добровольців-контрактників?

Інформація про втрати ЗС РФ не публікується в урядових порталах, тому розслідувачі шукали дані на порталах регіональних медіа, у місцевих пабліках в соцмережах, ідеться у статті на порталі "Медіазона". З'ясувалось, що це спільна робота "Російської служби BBC" та волонтерів. Спільно вони створили онлайн-карту, на якій вказані дані про загиблих росіян: на момент публікації новини — це 200 186 особа.

На карті можна налаштувати фільтр та побачити, скільки конкретно росіян не повернулось з війни в Україні у тому чи іншому населеному пункті. Тим часом розслідувачі встановили, що топ 3 регіонів за кількістю загиблих на 1000 населення — це Тува, Бурятія, Алта та Забайкалля. При цьому є населені пункти, в яких поховали кожного 50-го (село Чикой в Бурятії) чи кожен 70-го (село Керчом'я в Коми). Крім того, дані показали, що 2/3 загиблих жителі міст (переважно з населенням до 100 тис. осіб). Водночас зауважується, що співвідношення може бути на користь жителів села, оскільки їхніх некрологів не відшукати у мережі.

Кожна позначка на карті аналітиків — один загиблий російської армії. Згідно з отриманими даними, у Криму загинуло 1530 громадян, які стали солдатами ЗС РФ, з "ЛНР" — близько 500, з "ДНР" — 800, у Башкирії — майже 8 тис., у Свердловській області — понад 6 тис.

Річниця 24 лютого — карта втрат російської армії 2022-2026 роки Фото: Медиазона

Річниця 24 лютого — що відомо про втрати ЗС РФ

Зазначимо, у лютому агентство Boomberg розповіло про темпи мобілізація та темпи втрат ЗС РФ. З'ясувалось, що протягом останнього періоду війни росіяни втрачали по 32 тис. солдатів, і при цьому набирали 22 тис. Тоді ж з'явились підрахунки The New York Times, яке вирішило встановити, коли росіяни втратять 2 млн військовослужбовців. Тим часом під час лютневого засідання контактної групи "Рамштайн" міністр оборони Михайло Федоров оприлюднив власні дані про ситуацію у російському війську та пояснив, що нова українська тактика показує реальні результати. Глава відомства озвучив цілі на нові російські втрати і цим викликав скарги та обурення у громадян РФ.

Водночас аналітики Інституту вивчення війни заявили, що президент РФ Володимир Путін планує продовжити війну в Україну, а для цього має відбутись нова хвиля мобілізації, оскільки добровольців-контрактників вже не вистачає. Про такі плани говорять певні зміни законодавства і також те, що Москва хоче обмежити роботу месенджера Telegram, з якого росіяни можуть дізнаватись "шкідливі" речі про п'ятий рік війни в Україні.

Нагадуємо, на річницю 24 лютого Михайло Федоров повідомив, що якого рівня слід підняти втрати ЗС РФ на 1 кв. км окупованої території України.