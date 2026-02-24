В РФ назвали поименно 200 тысяч солдат ВС РФ, погибших в Украине: какие регионы установили рекорды

В течение четырех лет войны в Украине российские журналисты выискивали некрологи в росСМИ и в соцсетях и установили имена 200 тысяч погибших солдат Вооруженных сил Российской Федерации. Карта и база данных с именами появилась в период, когда Кремль готовится провести новую мобилизацию для продолжения войны. Чем интересна география погибших российских солдат и какие регионы вложились больше всего в отправку добровольцев-контрактников?

Информация о потерях ВС РФ не публикуется в правительственных порталах, поэтому расследователи искали данные на порталах региональных медиа, в местных пабликах в соцсетях, говорится в статье на портале "Медиазона". Выяснилось, что это совместная работа "Русской службы BBC" и волонтеров. Совместно они создали онлайн-карту, на которой указаны данные о погибших россиянах: на момент публикации новости — это 200 186 человек.

На карте можно настроить фильтр и увидеть, сколько конкретно россиян не вернулось с войны в Украине в том или ином населенном пункте. Между тем расследователи установили, что топ 3 регионов по количеству погибших на 1000 населения — это Тува, Бурятия, Алта и Забайкалье. При этом есть населенные пункты, в которых похоронили каждого 50-го (село Чикой в Бурятии) или каждого 70-го (село Керчемья в Комы). Кроме того, данные показали, что 2/3 погибших жители городов (преимущественно с населением до 100 тыс. человек). В то же время отмечается, что соотношение может быть в пользу жителей села, поскольку их некрологов не отыскать в сети.

Каждая отметка на карте аналитиков — один погибший российской армии. Согласно полученным данным, в Крыму погибло 1530 граждан, ставших солдатами ВС РФ, из "ЛНР" — около 500, из "ДНР" — 800, в Башкирии — почти 8 тыс., в Свердловской области — более 6 тыс.

Годовщина 24 февраля — карта потерь российской армии 2022-2026 годы Фото: Медиазона

Годовщина 24 февраля — что известно о потерях ВС РФ

Отметим, в феврале агентство Boomberg рассказало о темпах мобилизации и темпах потерь ВС РФ. Выяснилось, что в течение последнего периода войны россияне теряли по 32 тыс. солдат, и при этом набирали 22 тыс. Тогда же появились подсчеты The New York Times, которое решило установить, когда россияне потеряют 2 млн военнослужащих. Между тем во время февральского заседания контактной группы "Рамштайн" министр обороны Михаил Федоров обнародовал собственные данные о ситуации в российской армии и объяснил, что новая украинская тактика показывает реальные результаты. Глава ведомства озвучил цели на новые российские потери и этим вызвал жалобы и возмущение у граждан РФ.

В то же время аналитики Института изучения войны заявили, что президент РФ Владимир Путин планирует продолжить войну в Украине, а для этого должна состояться новая волна мобилизации, поскольку добровольцев-контрактников уже не хватает. О таких планах говорят определенные изменения законодательства и также то, что Москва хочет ограничить работу мессенджера Telegram, из которого россияне могут узнавать "вредные" вещи о пятом годе войны в Украине.

Напоминаем, на годовщину 24 февраля Михаил Федоров сообщил, что какого уровня следует поднять потери ВС РФ на 1 кв. км оккупированной территории Украины.