"Зараз немає переможця": у Fox News назвали сценарії подальшого розвитку війни в Україні

Минуло чотири роки відтоді, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Війна переходить у п’ятий рік, і західні аналітики окреслюють кілька можливих варіантів її подальшого розвитку — від тривалого протистояння без вирішального результату до зміни балансу сил або ослаблення міжнародної підтримки Києва.

Про це повідомляє Fox News з посиланням на оцінки американських посадовців і військових експертів. Зокрема у матеріалі йдеться, що за роки бойових дій Росія змогла зберегти контроль приблизно над п’ятою частиною території України, хоча це просування супроводжується значними людськими втратами. За наведеними оцінками, від початку вторгнення російська армія могла втратити близько 1,2 мільйона військових. Однак за роки війни українська сторона теж зазнала серйозних втрат, які оцінюють у межах від 500 до 600 тисяч осіб.

Паралельно з бойовими діями тривають дипломатичні спроби врегулювання. Так, торік у серпні президент США Дональд Трамп провів переговори з диктатором Володимиром Путіним на Алясці, а Володимир Зеленський після цього неодноразово відвідував Вашингтон, зокрема під час зустрічі в Овальному кабінеті у лютому 2025 року та в межах подальших контактів.

Наступним етапом стали тристоронні переговори в Абу-Дабі, а також зустрічі у Женеві 17–18 лютого, де спеціальний посланник США Стів Віткофф спілкувався з українською та російською делегаціями.

Які сценарії подальшого розвитку війни в Україні

З огляду навсю цю ситауцію аналітики, на яких посилається видання Fox News, розглядають три основні сценарії розвитку подій. Серед них, перший — тривале позиційне протистояння. У цьому випадку жодна зі сторін не зможе досягти вирішальної переваги, а переговори залишатимуться малоефективними.

На думку колишнього верховного головнокомандувача об'єднаних сил НАТО в Європі і Філіпа Брідлава, Росія наразі дека від свої "амбіцій", і в цілому у цьому протистоянні "зараз немає переможця".

"Росія, яка нібито є світовою наддержавою з однією з, мабуть, трьох найсильніших армій світу та чотирма найсильнішими повітряними силами світу, за 12 років здобула близько 20% території України . І вони втратили, скажімо, понад 1,2 мільйона людей у ​​цьому конфлікті. Це конфлікт, над врегулюванням якого Україна наполегливо працює. Це також конфлікт, який Росія, повторюю, не виграє", – розповів він.

Крім того, за словами Філіпа Брідлава можливий інший розвиток подій, який він пов’язує із посиленням ініціативи України. Він пояснив, що лише нещодавні збої у російських системах командування дозволили ЗСУ швидко відвоювати території, які Росія утримувала місяцями, і змусити її підрозділи відступати на кількох напрямках.

"Україна розпочала наступ, і вони відбили місяці російських завоювань за три дні, тристоронній наступ, повернули сотні квадратних миль, і Росія зараз відступає в кількох місцях", — додав він.

Як відзначає виконавча директорка коаліції Ванденберга Керрі Філіпетті, останні територіальні втрати Росії демонструють ослаблення її військової машини та підкреслюють, що армія Путіна далеко не непереможна.

Однак, за прогнозами аналітиків, існує також третій сценарій — ризик ослабленням підтримки України або можливість ескалації. Так, колишня речниця Держдепартаменту США Гізер Ноєрт пояснила, що конфлікт України та Росії виходить за межі території і зачіпає ідентичність та майбутнє української державності. Ба більше, руйнування цивільної та релігійної інфраструктури й масові переслідування мирного населення роблять "мир без чіткої сили" неможливим.

"Прагнення президента Трампа до міцного миру має бути підкріплене силою та відповідальністю – такою, що захищає невинні життя, захищає релігійну свободу та повертає додому викрадених дітей", — пояснила вона.

Думку експертки також підтримав генерал-лейтенант Річард Ньютон та пояснив, що мир можливий лише тоді, коли ціна агресії стає надто високою для Росії, тому Україна потребує стабільної допомоги та чітких безпекових гарантій.

"Чотири роки після початку цієї жахливої ​​війни фундаментальний урок залишається незмінним: мир можливий лише тоді, коли сила визначає умови. Путін продовжуватиме жорстоко випробовувати нашу рішучість, доки ціна його агресії не перевищить будь-який можливий зиск", — зауважив він.

До цього видання Bloomberg писало, що Білий дім наполягає на підписанні мирної угоди між Україною та РФ до 250-ї річниці незалежності США 4 липня.

Також Фокус писав, що, за словами генерала Миколи Маломужа, українські військові з 24 лютого 2022 року до сьогодні вже знищили дві російські армії.