Несмотря на обещания РФ: мобилизованных в Крыму с апреля бросят в бои против Украины, — Волошин

Российское военное командование планирует с апреля существенно расширить привлечение мобилизованных во временно оккупированном Крыму к боевым действиям против Украины. Одновременно на южном направлении продолжается активная ротация подразделений и доукомплектование войск государства-агрессора.

Об этом заявил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин в комментарии агентству "Интерфакс-Украина". В частности, по его словам, российский Генштаб принял решение с 1 апреля направлять всех мобилизованных на территории Крыма в районы ведения боевых действий. По его словам, параллельно происходит полная замена личного состава 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота РФ, подразделения которой сейчас частично задействованы на Курском направлении, а также в составе оперативно-тактической группировки "Крым", где размещены резервный полк и отдельные батальоны.

Он уточнил, что мобилизованных военнослужащих постепенно заменяют бойцами, которые прошли лечение после ранений, однако имеют ограниченную пригодность к службе непосредственно в зоне активных боевых действий. В то же время, по информации украинской стороны, в планах российского командования — трансформация 810-й бригады в полноценную дивизию морской пехоты.

Відео дня

Спикер подчеркнул, что несмотря на предыдущие обещания российских властей не привлекать жителей Крыма к войне, фактически их начинают принудительно отправлять на фронт.

"Россияне обещали, что крымчане не будут воевать, а сейчас для них обязательно участвовать в боевых действиях", — отметил он.

Отдельно Волошин сообщил о переброске на юг двух дивизий морской пехоты РФ — 55-й и 120-й, которые включают в зону ответственности 29-й армии. Сначала эти подразделения направляются на временно оккупированную часть Донецкой области для доукомплектования, в том числе за счет резервов этой же армии.

По его оценке, после завершения формирования эти силы могут быть привлечены к штурмовым операциям уже в апреле. Речь идет, в частности, об участках фронта на Александровском и Гуляйпольском направлениях.

Кроме того, 58-я армия РФ сейчас проводит доукомплектование 19-й и 42-й мотострелковых дивизий, и для этого используют резервные подразделения Московского военного округа. Параллельно командование 29-й армии и 68-го армейского корпуса после анализа потерь военной техники приняло решение перебросить 265 единиц боевых машин на оккупированные территории Донецкой области с последующим распределением между подразделениями.

Напомним, как писало издание Bloomberg, Россия сталкивается с серьезным дефицитом личного состава, и именно поэтому не может развернуть масштабное наступление в ближайшее время. По данным западных чиновников, уже несколько месяцев подряд потери российской армии превышают темпы пополнения, даже несмотря на ежемесячный набор в 30-35 тысяч человек.

Ранее аналитики Института изучения войны (ISW) писали, что Россия готовит новую волну мобилизации. Сейчас в Кремле работают над усилением ответственности за уклонение от службы и ограничением доступа к информации о войне, в частности через мессенджер Telegram. По их мнению, такие шаги направлены не на наращивание наступательного потенциала, а на компенсацию потерь и поддержание численности армии в условиях затяжной войны на истощение.