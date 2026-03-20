РФ готує новий великий наступ на 1200 км фронту в Україні: які точки ударів, — AP

Російська Федерація зібрала резерви та готова до весняно-літньої наступальної компанії в Україні у 2026 році, заявили аналітики медіа The Associated Press. Ідеться про наступ по усій довжині 1200-кілометрового фронту, і це відбуватиметься на тлі нестачі засобів протиповітряної оборони та зростання цін на нафту. Які ресурси є в України, щоб стримати новий наступ РФ та які можливості відкриває для РФ війна в Ірані?

Мирні переговори щодо війни в Урані стоять на паузі, а нафтові доходи РФ зростають, ідеться у статті AP. На тлі таких сприятливих умов президент Володимир Путін скористається ситуацією та почне новий наступ. Додаткові сприятливі для росіян фактори — це виснаження засобів ППО, які витрачаються на війні в Ірані, сварка президент США з союзниками по НАТО, які відмовились захищати Ормузьку протоку, та проблеми з виділенням Україні 90 млрд євро від ЄС. За оцінкою аналітиків, російські генерали серйозно розглядають активізацію на 1200 км фронту. Головний напрямок удару — залишки неокупованої частини Донецької області, але можливий наступ і в інших секторах.

Аналітики медіа зібрали інформацію з відкритих джерел про ознаки російського наступу у 2026 році. З'ясувалось, що РФ зібрала резерви та посилить активність, коли встановиться хороша весняна погода. Паралельно вже почалась підготовка — посилились удари дронів та артилерії. Втім, AP навело оцінки Z-блогерів, які попереджають, що у ЗС РФ насправді немає ресурсів для наступу. Ішлося про спроби набрати нових солдатів — сподівання на резервістів та набір студентів, зауважили аналітики.

"Росія, ймовірно, зможе підтримувати поточні темпи набору, попри жахливий рівень втрат, завданих Україною", — навело медіа думку аналітика Джека Вотлінга з Королівського об’єднаного інституту збройних сил.

Водночас, Україна вживає заходів, щоб не дати втілитись у життя планам генштабу РФ, ідеться у статті. Для цього провели успішні контрнаступальні дії на межі Запорізької та Дніпропетровської областей: на вказаній ділянці росіяни хотіли створити нові плацдарми для тиску на великі промислові міста (ймовірно, Запоріжжя та Дніпро). Крім того, збільшились повітряні удари дронів ЗСУ по військових цілях вглибині РФ.

AP описало перебіг безплідних переговорів за посередництва США, згадало суперечки Вашингтона з Києвом щодо поступок на вимоги РФ, та підсумувало статтю словами Зеленського про "дуже погане передчуття" влив війни в Ірані на війну в Україні.

Наступ РФ 2026 — деталі

Зазначимо, Фокус писав про наступ РФ та можливі наслідки активізації противника. Зокрема, 17 березня командувач Силами безпілотних систем Роберт Бровді заявив, що росіяни, після паузи, могли почати весняно-літню наступальну кампанію. З його слів, активізація відбулась на відтинку в 100 км від Гуляйполя до Покровська. Протягом півтори доби на цьому відтинку пілоти СБС знешкодили понад 900 окупантів: таких рекордних показників ще не було, написав командир у Telegram. Ймовірно, це говорити про початок російського наступу, ішлося у повідомленні.

Тим часом військові експерти та оглядачі висловились щодо можливих напрямків наступ РФ. Серед них — варіант посилення атак на Слов'янськ та прорив під Гуляйполем та Запоріжжям.

Нагадуємо, 19 березня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, скільки нових солдатів планує набрати РФ з нагоди нового наступу в Україні.