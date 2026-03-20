РФ готовит новое крупное наступление на 1200 км фронта в Украине: какие точки ударов, — AP

Российская Федерация собрала резервы и готова к весенне-летней наступательной компании в Украине в 2026 году, заявили аналитики медиа The Associated Press. Речь идет о наступлении по всей длине 1200-километрового фронта, и это будет происходить на фоне недостатка средств противовоздушной обороны и роста цен на нефть. Какие ресурсы есть у Украины, чтобы сдержать новое наступление РФ и какие возможности открывает для РФ война в Иране?

Мирные переговоры по войне в Уране стоят на паузе, а нефтяные доходы РФ растут, говорится в статье AP. На фоне таких благоприятных условий президент Владимир Путин воспользуется ситуацией и начнет новое наступление. Дополнительные благоприятные для россиян факторы — это истощение средств ПВО, которые тратятся на войне в Иране, ссора президент США с союзниками по НАТО, которые отказались защищать Ормузский пролив, и проблемы с выделением Украине 90 млрд евро от ЕС. По оценке аналитиков, российские генералы серьезно рассматривают активизацию на 1200 км фронта. Главное направление удара — остатки неоккупированной части Донецкой области, но возможно наступление и в других секторах.

Аналитики медиа собрали информацию из открытых источников о признаках российского наступления в 2026 году. Выяснилось, что РФ собрала резервы и усилит активность, когда установится хорошая весенняя погода. Параллельно уже началась подготовка — усилились удары дронов и артиллерии. Впрочем, AP привело оценки Z-блогеров, которые предупреждают, что у ВС РФ на самом деле нет ресурсов для наступления. Речь шла о попытках набрать новых солдат — надежда на резервистов и набор студентов, отметили аналитики.

"Россия, вероятно, сможет поддерживать текущие темпы набора, несмотря на ужасный уровень потерь, нанесенных Украиной", — привело медиа мнение аналитика Джека Уотлинга из Королевского объединенного института вооруженных сил.

Наступление РФ 2026 — уменьшение российской армии при потерях 50 тыс. в месяц

В то же время, Украина принимает меры, чтобы не дать воплотиться в жизнь планам генштаба РФ, говорится в статье. Для этого провели успешные контрнаступательные действия на границе Запорожской и Днепропетровской областей: на указанном участке россияне хотели создать новые плацдармы для давления на крупные промышленные города (вероятно, Запорожье и Днепр). Кроме того, увеличились воздушные удары дронов ВСУ по военным целям в глубине РФ.

AP описало ход бесплодных переговоров при посредничестве США, вспомнило споры Вашингтона с Киевом относительно уступок на требования РФ, и подытожило статью словами Зеленского об "очень плохом предчувствии" влияния войны в Иране на войну в Украине.

Отметим, Фокус писал о наступлении РФ и возможных последствиях активизации противника. В частности, 17 марта командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди заявил, что россияне, после паузы, могли начать весенне-летнюю наступательную кампанию. По его словам, активизация состоялась на отрезке в 100 км от Гуляйполя до Покровска. В течение полутора суток на этом отрезке пилоты СБС обезвредили более 900 оккупантов: таких рекордных показателей еще не было, написал командир в Telegram. Вероятно, это говорить о начале российского наступления, говорилось в сообщении.

Наступление РФ 2026 — активизация на фронте от Гуляйполя до Покровска

Между тем военные эксперты и обозреватели высказались о возможных направлениях наступления РФ. Среди них — вариант усиления атак на Славянск и прорыв под Гуляйполем и Запорожьем.

Напоминаем, 19 марта главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, сколько новых солдат планирует набрать РФ по случаю нового наступления в Украине.