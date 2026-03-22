ВС РФ активизируют наступления на фронте, пользуясь благоприятной погодой, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с главнокомандующим Вооруженных сил Украины Александром Сирским и начальником Генштаба Андреем Гнатовым, которые доложили о ситуации на фронте.

Российские оккупанты пытаются продвинуться от границы в Харьковской и Сумской областях. Силы обороны Украины наносят ответные удары, сообщил Владимир Зеленский.

"За эту неделю фиксируем попытки россиян активизировать попытки наступлений, пользуясь более благоприятной погодой. Как следствие, единственным ощутимым результатом для российской армии стало повышение их потерь", — отметил президент.

Также сообщается, что за эту неделю позиции Сил обороны Украины в Донецкой области существенно не изменились. На Александровском направлении продолжаются активные действия наших штурмовых и десантных подразделений.

Зеленский отметил, что до командования ВС РФ дошла информация о реальном расположении российских частей на фронте. Поскольку эти данные противоречили официальным докладам, часть командиров на уровне бригад были заменены.

Президент также отметил успех дипстрайков Сил обороны Украины. Он отметил, что уже согласован ряд новых операций.

Напомним, ранее спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин сообщил, что ВС РФ продолжают использовать тактику проникновения в тыл ВСУ через газовые трубы.

Фокус также сообщал, что командование ВС РФ планирует с апреля существенно расширить привлечение мобилизованных в Крыму к боевым действиям против Украины.