Раніше, ніж очікувалося: Росія вже розпочала весняний наступ, — сержант ЗСУ

Російські окупанти вже почали проводити наступальні дії на фронті, після того як ґрунт підсох. Активність ворога збільшилася в декілька разів.

Водночас тактика ворога не залишилася незмінною. Про це розповів головний сержант 54 окремої механізованої бригади ЗСУ Максим "Молот" Бутолін в етері "Новини. LIVE".

"На нашому відтинку з приходом весняної, більш теплої погоди підсох трохи ґрунт, і дійсно активність ворога збільшилася в рази. Проте він застосовує ту саму тактику, що й завжди, — малих піхотних груп, оточення, інфільтрації. Це відбувається через те, що не надто щільно стоять наші позиції. І ворог не зважає на втрати. Якщо з 10 військовослужбовців, які висунулися до рубежу доходить 1, то у противника вважається це перемогою", — розповів Бутолін.

Водночас він наголосив, що українські військові розуміють, що українські військові були готові до цього наступу, однак, можливо, наступ розпочався раніше і менш заплановано, ніж це могло бути.

Військові Сил оборони України застосовують більш сучасні засоби, які дозволили "кіл-зону". Завдяки цьому лише поодинокі окупанти можуть доходити до позицій українських військових. Однак, чому це відбувається — потрібно вивчити, наголосив Бутолін.

Раніше Фокус писав про весняну наступальну кампанію ЗС РФ, ґрунтуючись на розповідях українських військових та аналітиків. З'ясувалось, що протягом двох тижнів березня відбулась низка російських атак, починаючи від Куп'янська-Лиману та завершуючи Гуляйполем.

Водночас аналітики ISW повідомили, що протягом чотирьох днів підвищеної активності Збройні сили Російської Федерації провели 619 атак та втратили 6090 осіб, і такий рівень втрат завеликий для ледь помітних здобутків на фронті.

23 березня офіцер ЗСУ розповів, яку нову тактику використовують ЗС РФ для атак під Покровськом та чому вона небезпечна.