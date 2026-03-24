ЗС РФ мають "неприйнятні" втрати за тиждень весняного наступу: чи окупують "пояс фортець", – ISW

Протягом чотирьох днів підвищеної активності Збройні сили Російської Федерації провели 619 атак та втратили 6090 осіб, і такий рівень втрат завеликий для ледь помітних здобутків на фронті, написали аналітики Інституту вивчення війни (ISW). При цьому Кремль вже готує населення, що війна триватиме і за це росіяни заплатять великою кількістю своїх життів. Чи вистачить у РФ можливостей для повільного наступу на Слов’янськ і Краматорськ, які ISW називає "поясом фортець України"?

Втрати ЗС РФ під час весняної наступальної компанії не закриються мобілізацією й призведуть до того, що Москва не зможе наступати у середьностроковій та далекостроковій перспективі, ідеться у звіті ISW за 23 березня. Увагу аналітиків привернула заяву депутата Держдуми РФ Олексія Колесника, який заявив, що росіянам потрібно бути готовими загинути, але завдяки цьому відбудеться окупація Слов'янська та Краматорська. За оцінками російського чиновника, це начебто станеться влітку 2026 року. У інституті наголосили, що не бачать шансів на успіхи РФ на цьому напрямку, і вважають, що у 2026 році Україна не втратить міста "поясу фортець".

Аналітики ґрунтувались на заяві головнокомандувача ЗСУ генерала Олександра Сирського та генштабу про спроби наступу ЗС РФ весною 2026 року. Командування повідомило, що росіяни активізувались в період з 17 по 20 березня. Ворог провів 619 штурмів і втратили 6090 осіб за чотири дні [тоді за весну ймовірні втрати майже 140 тис. за таких же темпів], а втрати 17-23 березня — 8710 ос. (майже дві бригади). Основні напрямки — Покровськ-Олександрівка (163 та 96 штурмів відповідно), Лиман-Краматорськ (150), Костянтинівка (84). Кремль очікує погіршення погоди й тоді посилить тиск, оскільки за таких умов гірше працюватимуть українські дрони та артилерії, зауважило командування. Своєю чергою у звіті ISW наголошується на "неприйнятно високому рівні втрат" і на тому, що це зменшує потенціал для наступу у майбутньому.

"Російські війська навряд чи захоплять Пояс фортець у 2026 році, але, ймовірно, отримають деякі тактичні здобутки за значну ціну", — підсумували аналітики.

Наступ РФ — деталі

Зазначимо, Фокус писав про весняну наступальну кампанію ЗС РФ, ґрунтуючись на розповідях українських військових та аналітиків. З'ясувалось, що протягом двох тижнів березня відбулась низка російських атак, починаючи від Куп'янська-Лиману та завершуючи Гуляйполем. Серед іншого, для атак на Лиман росіяни використали колону бронетехніки, але їх спинили на дальніх підступах завдяки безпілотникам та іншим засобам ураження, наприклад, роботособакам Boston Dynamics. При цьому французький OSINTер зауважив, що, на його думку, новий наступ ЗС РФ спрямований на Слов'янськ, алое перед цим їм потрібно створити плацдарми в районі Добропілля (західніше) та Лиману (на північному сході).

Нагадуємо, 23 березня офіцер ЗСУ розповів, яку нову тактику використовують ЗС РФ для атак під Покровськом та чому вона небезпечна.