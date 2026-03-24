ВС РФ имеют "неприемлемые" потери за неделю весеннего наступления: оккупируют ли "пояс крепостей", — ISW

В течение четырех дней повышенной активности Вооруженные силы Российской Федерации провели 619 атак и потеряли 6090 человек, и такой уровень потерь слишком велик для едва заметных достижений на фронте, написали аналитики Института изучения войны (ISW). При этом Кремль уже готовит население, что война будет продолжаться и за это россияне заплатят большим количеством своих жизней. Хватит ли у РФ возможностей для медленного наступления на Славянск и Краматорск, которые ISW называет "поясом крепостей Украины"?

Потери ВС РФ во время весенней наступательной компании не закроются мобилизацией и приведут к тому, что Москва не сможет наступать в среднесрочной и долгосрочной перспективе, говорится в отчете ISW за 23 марта. Внимание аналитиков привлекло заявление депутата Госдумы РФ Алексея Колесника, который заявил, что россиянам нужно быть готовыми погибнуть, но благодаря этому произойдет оккупация Славянска и Краматорска. По оценкам российского чиновника, это якобы произойдет летом 2026 года. В институте отметили, что не видят шансов на успехи РФ на этом направлении, и считают, что в 2026 году Украина не потеряет города "пояса крепостей".

Аналитики основывались на заявлении главнокомандующего ВСУ генерала Александра Сирского и генштаба о попытках наступления ВС РФ весной 2026 года. Командование сообщило, что россияне активизировались в период с 17 по 20 марта. Враг провел 619 штурмов и потеряли 6090 человек за четыре дня [тогда за весну вероятные потери почти 140 тыс. при таких же темпах], а потери 17-23 марта — 8710 человек (почти две бригады). Основные направления — Покровск-Александровка (163 и 96 штурмов соответственно), Лиман-Краматорск (150), Константиновка (84). Кремль ожидает ухудшения погоды и тогда усилит давление, поскольку при таких условиях хуже будут работать украинские дроны и артиллерии, отметило командование. В свою очередь в отчете ISW отмечается "неприемлемо высокий уровень потерь" и то, что это уменьшает потенциал для наступления в будущем.

"Российские войска вряд ли захватят Пояс крепостей в 2026 году, но, вероятно, получат некоторые тактические достижения за значительную цену", — подытожили аналитики.

Наступление РФ — детали

Отметим, Фокус писал о весенней наступательной кампании ВС РФ, основываясь на рассказах украинских военных и аналитиков. Выяснилось, что в течение двух недель марта состоялся ряд российских атак, начиная от Купянска-Лимана и заканчивая Гуляйполем. Среди прочего, для атак на Лиман россияне использовали колонну бронетехники, но их остановили на дальних подступах благодаря беспилотникам и другим средствам поражения, например, роботособакам Boston Dynamics. При этом французский OSINTер отметил, что, по его мнению, новое наступление ВС РФ направлено на Славянск, но перед этим им нужно создать плацдармы в районе Доброполья (западнее) и Лимана (на северо-востоке).

Напоминаем, 23 марта офицер ВСУ рассказал, какую новую тактику используют ВС РФ для атак под Покровском и почему она опасна.