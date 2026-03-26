Раньше, чем ожидалось: Россия уже начала весеннее наступление, — сержант ВСУ

Российские оккупанты уже начали проводить наступательные действия на фронте, после того как почва подсохла. Активность врага увеличилась в несколько раз.

В то же время тактика врага не осталась неизменной. Об этом рассказал главный сержант 54 отдельной механизированной бригады ВСУ Максим "Молот" Бутолин в эфире "Новости. LIVE".

"На нашем участке с приходом весенней, более теплой погоды подсохла немного почва, и действительно активность врага увеличилась в разы. Однако он применяет ту же тактику, что и всегда, — малых пехотных групп, окружения, инфильтрации. Это происходит из-за того, что не слишком плотно стоят наши позиции. И враг не учитывает потери. Если из 10 военнослужащих, которые выдвинулись к рубежу доходит 1, то у противника считается это победой", — рассказал Бутолин.

Відео дня

В то же время он отметил, что украинские военные понимают, что украинские военные были готовы к этому наступлению, однако, возможно, наступление началось раньше и менее запланировано, чем это могло быть.

Военные Сил обороны Украины применяют более современные средства, которые позволили "кил-зону". Благодаря этому лишь единичные оккупанты могут доходить до позиций украинских военных. Однако, почему это происходит — нужно изучить, подчеркнул Бутолин.

Ранее Фокус писал о весенней наступательной кампании ВС РФ, основываясь на рассказах украинских военных и аналитиков. Выяснилось, что в течение двух недель марта состоялся ряд российских атак, начиная от Купянска-Лимана и заканчивая Гуляйполем.

В то же время аналитики ISW сообщили, что в течение четырех дней повышенной активности Вооруженные силы Российской Федерации провели 619 атак и потеряли 6090 человек, и такой уровень потерь слишком велик для едва заметных достижений на фронте.

