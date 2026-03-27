ВС РФ продвинулись в Гришино, но потеряли 470 кв. км: почему сломались планы на "Поясе крепостей"
27 марта Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский рассказал, что во время наступательной кампании Сил обороны удалось вернуть контроль над 470 кв. км территории. Речь шла об отрезке фронта между Гуляйполем и Александровкой — бои происходили на западном фланге относительно "Пояса крепостей", как аналитики называют славянско-краматорскую линию обороны. Что произошло с российской попыткой наступления в марте 2026 года и почему ВСУ удалось сломать планы Москвы?
Несмотря на успехи ВСУ на гуляйпольско-александровском отрезке фронта, ВС РФ имеют определенные успехи под Покровском, сообщили аналитики проекта Defese Express. Во время украинской контрнаступательной операции россияне потеряли 11 тыс. человек [ориентировочно, с января по март — ред.], написал Сырский во время визита в Южную операционную зону. Фокус собрал информацию об изменениях на фронте и о том, как Силам обороны удалось сорвать наступление РФ на Славянск.
Война РФ — детали последних продвижений
Аналитики DeepState днем 27 марта рассказали о продвижении ВС РФ в двух точках фронта. В частности, россияне проникли еще дальше в населенном пункте Гришино, расположенном к северо-западу от Покровска. На карте боевых действий появилась новая красная зона площадью около 0,7 кв. км: враг занял новые кварталы в центре, пройдя полкилометра. Кроме того, во время обновлений 24 марта втрое вырос оккупированный участок на окраине населенного пункта ("плюс" 2 кв. км). Вторая точка, упомянутая аналитиками, — это 300 м возле села Софиевка, расположенном в 20 км к западу от Константиновки.
На других отрезках фронта изменений не было, показала карта аналитиков. При этом командование ВСУ утром 27 марта написало, что наибольшее количество атак РФ зафиксировали под Покровском (42), а на втором месте — Гуляйполе (22) и Константиновка (23).
Как успехи ВСУ сорвали наступление РФ на Славянск
Между тем аналитики Института изучения войны (ISW) рассказали, как действия ВСУ под Гуляйполем и Александровкой повлияли на наступательные возможности ВС РФ. Они напомнили последние достижения Сил обороны, когда командующий ДШВ сообщил о возвращении контроля над селом Березовым возле Александровки. Также уточняется, что украинская наступательная операция состояла из двух отдельных частей (наступление и отражение), по итогам которых удалось деоккупировать 334 кв. км. Аналитики отметили, что из-за украинской активности россияне перебросили элитные десантные войска и морскую пехоту с участка в Донецкой области, на котором планировали наступление.
"Двойные тактические усилия украинских войск имеют каскадное влияние на другие участки фронта, заставляя российские войска выбирать между защитой от украинских контратак и распределением живой силы и материалов для наступательных операций в других частях линии фронта", — говорится в отчете.
ISW признали, что ВС РФ действительно попытались начать наступление и это произошло 17-21 марта, когда россияне бросили вперед большое количество военной техники и живой силы. Несмотря на такую активность, в РФ, вероятно, осознают, что не смогут легко оккупировать четыре города в Донецкой области, которые аналитики назвали "Поясом крепостей" (Константиновка, Дружковка, Краматорск и Славянск). В частности, на взятие Покровска, в котором до вторжения жило 60 тыс. человек, Москва потратила 2 года. Между тем в "Поясе крепостей" — около 300 тыс. Ко всему, Генштаб ВС РФ показал свою неспособность действовать сразу на нескольких участках фронта: пока есть активность украинцев, например, под Гуляйполем, наступление на другом отрезке "маловероятно", говорится в отчете ISW.
Отметим, 26 марта сержант ВСУ Максим "Молот" Бутолин в комментарии медиа "Новости. Live" подтвердил, что ВС РФ действительно начали весеннее наступление. По его словам, враг использует традиционную тактику — пытается инфильтрировать малые штурмовые группы под прикрытием ночи и плохой погоды.
