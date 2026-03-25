На Гуляйпільському напрямку росіяни кинули на штурми елітні війська: у ЗСУ розповіли, що відбувається

Російське командування залучило до штурмів на Гуляйпільському напрямку морських піхотинців, десантників та "елітних" операторів безпілотників.

Зокрема ворог кинув на цей напрямок операторів з "Рубікону" — елітного, високотехнологічного підрозділу ЗС РФ, що спеціалізується на масованих атаках дронами-камікадзе, знищенні логістики та розвідці. Про це в етері "Ми Україна" розповів 24 березня головний сержант батальйону безпілотних систем 5 ОШБр Юрій Сиротюк.

"Вони не змогли виконати поставлені завдання, тому зараз підтягуються дивізії і окремі бригади морської піхоти, десантники елітні", — зазначив Сиротюк.

Однак, попри таке значне залучення сил, росіяни не змогли підвищити якість своїх атак. Військовий зауважив, що у зв'язку з цим зросла хіба що інтенсивність штурмів. Елітні частини командування ЗС РФ застосовує для "м'ясних штурмів".

Відео дня

Військовий вважає, що росіяни можуть готуватися до певного "стрибка". Наразі фіксуються спроби ЗС РФ максимально накопичитися біля лінії фронту, підтягнути резерви та операторів безпілотників.

"Вони намагаються максимально накопичитися поблизу лінії фронту, підтягують свої резерви, підтягують дронщиків своїх, підтягують мінометку, тобто, напевно, що готуються до якогось стрибка", — пояснив Сиротюк.

За його словами, ворогу дошкуляє втрата засобів супутникового зв'язку Starlink, через що йому доводиться постійно вибудовувати власну систему зв'язку. Українські військові натомість нищать російські антени, руйнуючи їхні розрахунки.

Варто зазначити, що про залучення елітних підрозділів ЗС РФ до штурмів на Гуляйпільському напрямку ще 9 березня повідомляв Інститут вивчення війни (ISW). Йшлося зокрема про підрозділи морської піхоти — бійців 40 ОБрМП Тихоокеанського флоту, які нещодавно воювали на Донеччині.

Що відбувається на Гуляйпільському напрямку: останні новини

18 березня командувач Силами безпілотних систем Роберт Бровді розповів, що ЗС РФ розпочали свій весняний наступ. Ворог наступає від Гуляйполя до Покровська, завдяки чому операторам СБС вдалося знешкодити 900 окупантів протягом півтори доби на ділянці у 100 кілометрів.

12 березня аналітики DeepState розкрили, куди росіяни перекидають нові підрозділи на початку весни. Наразі основні штурмові дії підрозділів ЗС РФ зосереджені у чотирьох точках між Гуляйполем та Слов'янськом.