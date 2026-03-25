На Гуляйпольском направлении россияне бросили на штурмы элитные войска: в ВСУ рассказали, что происходит

Российское командование привлекло к штурмам на Гуляйпольском направлении морских пехотинцев, десантников и "элитных" операторов беспилотников.

В частности враг бросил на это направление операторов из "Рубикона" — элитного, высокотехнологичного подразделения ВС РФ, специализирующегося на массированных атаках дронами-камикадзе, уничтожении логистики и разведке. Об этом в эфире "Мы Украина" рассказал 24 марта главный сержант батальона беспилотных систем 5 ОШБр Юрий Сиротюк.

"Они не смогли выполнить поставленные задачи, поэтому сейчас подтягиваются дивизии и отдельные бригады морской пехоты, десантники элитные", — отметил Сиротюк.

Однако, несмотря на такое значительное привлечение сил, россияне не смогли повысить качество своих атак. Военный отметил, что в связи с этим возросла разве что интенсивность штурмов. Элитные части командование ВС РФ применяет для "мясных штурмов".

Военный считает, что россияне могут готовиться к определенному "прыжку". Сейчас фиксируются попытки ВС РФ максимально накопиться у линии фронта, подтянуть резервы и операторов беспилотников.

"Они пытаются максимально накопиться вблизи линии фронта, подтягивают свои резервы, подтягивают дронщиков своих, подтягивают минометку, то есть, наверное, готовятся к какому-то прыжку", — пояснил Сиротюк.

По его словам, врага донимает потеря средств спутниковой связи Starlink, из-за чего ему приходится постоянно выстраивать собственную систему связи. Украинские военные взамен уничтожают российские антенны, разрушая их расчеты.

Стоит отметить, что о привлечении элитных подразделений ВС РФ к штурмам на Гуляйпольском направлении еще 9 марта сообщал Институт изучения войны (ISW). Речь шла в частности о подразделениях морской пехоты — бойцах 40 ОБрМП Тихоокеанского флота, которые недавно воевали в Донецкой области.

Что происходит на Гуляйпольском направлении: последние новости

18 марта командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди рассказал, что ВС РФ начали свое весеннее наступление. Враг наступает от Гуляйполя до Покровска, благодаря чему операторам СБС удалось обезвредить 900 оккупантов в течение полутора суток на участке в 100 километров.

12 марта аналитики DeepState раскрыли, куда россияне перебрасывают новые подразделения в начале весны. Сейчас основные штурмовые действия подразделений ВС РФ сосредоточены в четырех точках между Гуляйполем и Славянском.