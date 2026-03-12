От Гуляйполя до Славянска: куда перебрасывают новые подразделения ВС РФ в марте 2026 года (карта)

В начале марта 2026 года Вооруженные силы Российской Федерации сохраняют активность на четырех отрезках фронта на востоке, хотя и есть определенное затишье и перегруппировка, рассказали аналитики DeepState. На карте есть 80-километровый отрезок между Константиновкой и Славянском, на котором противник атакует по всей длине без спокойных промежутков. Аналитики объяснили, почему наблюдается спад или рост активности россиян и когда ожидать новой наступательной кампании РФ?

Основные штурмовые действия подразделений ВС РФ сосредоточены в четырех точках между Гуляйполем и Славянском, говорится в заметке аналитиков проекта DeepState в Telegram-канале. По состоянию на 12 марта количество российских штурмов на треть меньше, чем за прошедшие полгода: 1400 атак против 1800. По мнению аналитиков, россияне перегруппировываются, пополняют резервы, создают новую ударную группировку, ожидая, пока появится "зеленка". Возможные направления нового наступления — это участки фронта, на которых у ВС РФ есть "успехи по тем или иным причинам" или если командование поставило соответствующую задачу.

В канале DeepState опубликовали карту текущей линии боев, на которой обозначены четыре основных очага активности ВС РФ: Гуляйполе, Покровск, Константиновка, Славянск. Общая длина фронта в этой части — около 160-180 км. Аналитики обозначили участки с российскими штурмами: видим, что отдельно локализованы атаки в районе Гуляйполя и Покровска, но почти сплошная линия от Константиновки до Славянска-Лимана (около 80 км).

Наступление РФ — какие участки фронта под угрозой, 12 марта, DeepState Фото: DeepState

Аналитики рассказали, какая ситуация на каждом из четырех отрезков.

Гуляйполе. Это самое горячее направление, в котором стало больше штурмов ВС РФ, чем под Покровском. При этом россияне сумели продвинуться вглубь территории и подошли к линии Железнодорожное-Староукраинка-Святопетровка. DeepState объяснили, что враг имеет успехи из-за "проблем в нашей обороне" и перебрасывает сюда дополнительные силы. Покровск. Здесь стало условно "спокойнее", а россияне, тем временем, фактически, оккупировали Покровск и Мирноград. Бои идут на линии Гришино-Родинское: сюда также поступают все новые штурмовики ВС РФ. Константиновка. Аналитики отметили, что этот отрезок стал особенно активным, поскольку россияне пытаются отыскать слабые места обороны. Возможная цель ВС РФ — пробиться в город и сформировать плацдарм для следующего наступления. Славянск. Уточняется, что ситуация здесь ухудшилась после внезапной потери Северска — города, расположенного на 20 км восточнее. На это направление РФ также перебросила новые подразделения и бойцы ВСУ говорят о росте активности противника.

"Враг сейчас готовится к изменению погодных условий и появлению "зеленки", — подытожили аналитики, объясняя передвижения и текущие активности ВС РФ.

Наступление РФ — что происходит от Гуляйполя до Славянска

Согласно данным командования, самые горячие точки на карте боев — это Покровск (24 атаки ВС РФ), Константиновка (22), Гуляйполе (21), а под Славянском — семь. Между тем аналитики DeepState обновили карту линии фронта и сообщили, что российские войска продвинулись под Константиновкой: расширилась полоса, которая тянется вдоль трассы в районе села Бересток. Кроме того, на Славянском направлении появился новый трехкилометровый прорыв в районе Федоровки Второй, говорится в заметке в Telegram.

Наступление РФ — продвижение россиян 12 марта, DeepState Фото: DeepState

Отметим, Фокус собрал мнения аналитиков и заявления военных относительно направления наступления РФ в 2026 году. Военные говорили об угрозах для Сумской области и о том, что ВСУ улучшили ситуацию на границе Днепропетровской и Запорожской областей. Между тем эксперты говорили о Сумах, Орехове, Гуляйполе, Покровске.

Напоминаем, 10 марта командующий Группировки объединенных сил Михаил Драпатий рассказал, зачем ВС РФ "откусывают" населенные пункты на границе Сумской области.