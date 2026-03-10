Сумы, Гуляйполе и Покровск: где может начаться новое наступление РФ

Российские войска пытаются расширить плацдармы на Сумщине и давят на южном направлении, тогда как ВСУ проводят контратаки и оттесняют противника на стыке Днепропетровской и Запорожской областей. Фокус выяснил, какие направления остаются самыми опасными и готовится ли РФ к новому наступлению.

Российские войска активизировались на северной границе Украины и пытаются продвинуться вглубь Сумской области, формируя так называемую "буферную зону". В то же время на другом направлении фронта украинские силы проводят контрнаступление и уже оттеснили подразделения армии РФ с большей части Днепропетровской области.

Подразделения российской группировки "Север", которые действуют на границе Сумской и Харьковской областей, получили задание сформировать полосу контроля шириной до 20 километров вдоль украинской границы. Об этом сообщил командующий группировки Объединенных сил Михаил Драпатий.

По его словам, российские военные не ведут масштабного наступления на крупные города, а действуют небольшими штурмовыми группами — ротами и батальонами, которые пытаются проникать в приграничные села. Таким образом противник постепенно расширяет зону своего влияния и отвлекает силы обороны Украины.

Відео дня

На карте боевых действий уже зафиксировано не менее 12 участков, где российские подразделения пытались закрепиться. Самые активные бои идут на трех направлениях — вблизи Краснополья, Большой Писаревки и Золочева.

Аналитики также сообщают о росте количества "серых зон" и новых проникновениях российских сил в приграничные населенные пункты Сумской области. В частности, боевые действия фиксировались возле Покровки, Комаровки, Харьковки и ряда других сел.

Параллельно украинские военные проводят наступательные действия на стыке Днепропетровской и Запорожской областей. По словам начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Александра Комаренко, благодаря серии операций подразделения Сил обороны смогли оттеснить российские войска с ранее занятых территорий.

В целом украинские силы уже освободили более 400 квадратных километров территории, а большая часть Днепропетровской области сейчас находится под контролем Украины. Сейчас осталось освободить еще несколько населенных пунктов и завершить зачистку отдельных участков.

По словам представителя Генштаба, операция проводится без масштабных фронтальных атак. Украинские подразделения действуют небольшими мобильными группами — десантно-штурмовыми, механизированными и штурмовыми частями, которые координируют свои действия для постепенного продвижения вперед.

Российский план на юге: угроза для Ореховского района обороны

Военный обозреватель Денис Попович считает, что активизация российских войск на южном направлении может быть частью большего оперативного замысла. По его словам, одним из рисков остается ситуация вокруг Гуляйполя.

"Есть риски потери Гуляйполя, где наших позиций осталось немного, с дальнейшим продвижением врага в обход Орехова. Общий замысел — ликвидация Ореховского района обороны ВСУ и продвижение в сторону Запорожья", — пояснил он Фокусу.

При этом эксперт отмечает, что нынешние боевые действия не означают начала нового большого наступления России. По его мнению, речь идет скорее о продолжении уже начатых операций.

"Нет нового наступления — это лишь продолжение старого, которое началось на юге после потери нами Угледара, а на востоке продолжается от Авдеевки. Если говорить о юге, то враг там наращивает усилия, но пока для того, чтобы нас остановить", — отмечает Попович.

Удары на двух направлениях: что пытаются сделать ВС РФ

Военный эксперт Олег Жданов также считает, что российская армия концентрирует силы сразу на нескольких направлениях, где возможно усиление наступательных действий.

По его словам, наиболее угрожающими остаются Гуляйпольское и Покровское направления, в частности район Покровско-Мирноградской агломерации.

"На Гуляйпольском направлении враг может двигаться в сторону Камышевахи с целью отрезать Орехов и весь Ореховский район обороны. А на Покровском направлении речь идет о возможном прорыве в сторону Доброполья — вдоль административной границы Донецкой области с целью охвата Краматорска", — объясняет Фокусу эксперт.

В то же время он признает, что ситуация на Гуляйпольском направлении для украинских сил остается сложной.

"Там есть серьезная проблема с устойчивостью обороны. Нам не хватает ресурса, и буквально на прошлой неделе украинские войска едва остановили продвижение противника. Россияне иногда захватывают по несколько позиций", — говорит эксперт.

По его словам, украинское командование пытается уменьшить давление на эти участки фронта за счет действий на Александровском направлении, вклиниваясь в оборону российских войск. Вероятная цель таких действий — заставить противника перебрасывать силы с других секторов фронта, в частности с Покровского и Гуляйпольского направлений.

Отдельную угрозу, по словам Жданова, представляет и активизация российских войск в Сумской области. Он отмечает, что там уже зафиксированы новые вклинения российских подразделений на украинскую территорию, а также расширение плацдармов вблизи приграничных населенных пунктов.

По мнению эксперта, такие действия могут быть частью стратегии России по растягиванию украинских резервов, чтобы заставить командование перебрасывать войска на новые направления обороны.

Новое наступление России: реальны ли риски

Украинские контратаки на южном направлении могут осложнить планы России по новому весенне-летнему наступлению. Как отмечают аналитики Института изучения войны (ISW), российские войска пытались продолжать продвижение без достаточной консолидации сил, что позволило подразделениям ВСУ отбить часть позиций.

В частности, контратаки украинских военных на направлениях Александровки, Гуляйполя и других участках Запорожского фронта заставили российское командование перебрасывать дополнительные силы из Донецкой области для стабилизации ситуации. По мнению аналитиков, такая передислокация может усложнить планы Кремля по масштабному наступлению, ведь российские войска вынуждены распылять ресурсы между несколькими участками фронта.

В ISW отмечают, что серия украинских тактических контратак уже заставила российское командование принимать решения оперативного и стратегического уровня, что свидетельствует о значительном растяжении российских сил на фронте.

Военный эксперт Олег Жданов также предполагает, что Россия может активизировать наступательные действия уже в конце марта или в начале апреля.

"Вероятно, Россия будет пытаться продемонстрировать хотя бы какие-то результаты до 9 мая", — отметил он.

В то же время, по словам эксперта, многое будет зависеть от того, смогут ли украинские силы нанести удары по районам сосредоточения российских войск еще до начала активной фазы наступления и таким образом уменьшить их наступательный потенциал.

Напоминаем, 9 марта аналитики DeepState рассказали о новых угрозах от ВС РФ на Сумском направлении. Между тем несколькими днями ранее стало известно о депортации украинцев из приграничного села и о появлении новых красных и серых зон в Сумской области.

А 10 марта появилось заявление представителя Генштаба ВСУ Александра Комаренко, который рассказал об украинских успехах в Днепропетровской области.