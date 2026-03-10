Суми, Гуляйполе і Покровськ: де може початися новий наступ РФ

Російські війська намагаються розширити плацдарми на Сумщині та тиснуть на південному напрямку, тоді як ЗСУ проводять контратаки й відтісняють противника на стику Дніпропетровської та Запорізької областей. Фокус з'ясував, які напрямки залишаються найнебезпечнішими та чи готується РФ до нового наступу.

Російські війська активізувалися на північному кордоні України та намагаються просунутися вглиб Сумської області, формуючи так звану "буферну зону". Водночас на іншому напрямку фронту українські сили проводять контрнаступ і вже відтіснили підрозділи армії РФ із більшої частини Дніпропетровської області.

Підрозділи російського угруповання "Север", які діють на кордоні Сумської та Харківської областей, отримали завдання сформувати смугу контролю шириною до 20 кілометрів уздовж українського кордону. Про це повідомив командувач угруповання Об'єднаних сил Михайло Драпатий.

За його словами, російські військові не ведуть масштабного наступу на великі міста, а діють невеликими штурмовими групами — ротами та батальйонами, які намагаються проникати у прикордонні села. Таким способом противник поступово розширює зону свого впливу та відволікає Сили оборони України.

На карті бойових дій уже зафіксовано щонайменше 12 ділянок, де російські підрозділи намагалися закріпитися. Найактивніші бої точаться на трьох напрямках — поблизу Краснопілля, Великої Писарівки та Золочева.

Аналітики також повідомляють про зростання кількості "сірих зон" і нові проникнення російських сил у прикордонні населені пункти Сумської області. Зокрема, бойові дії фіксувалися біля Покровки, Комарівки, Харківки та низки інших сіл.

Паралельно українські військові проводять наступальні дії на стику Дніпропетровської та Запорізької областей. За словами начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олександра Комаренка, завдяки серії операцій підрозділи Сил оборони змогли відтіснити російські війська з раніше зайнятих територій.

Загалом українські сили вже звільнили понад 400 квадратних кілометрів території, а більша частина Дніпропетровської області нині перебуває під контролем України. Наразі залишилося звільнити ще кілька населених пунктів та завершити зачистку окремих ділянок.

За словами представника Генштабу, операція проводиться без масштабних фронтальних атак. Українські підрозділи діють невеликими мобільними групами — десантно-штурмовими, механізованими та штурмовими частинами, які координують свої дії для поступового просування вперед.

Російський план на півдні: загроза для Оріхівського району оборони

Військовий оглядач Денис Попович вважає, що активізація російських військ на південному напрямку може бути частиною більшого оперативного задуму. За його словами, одним із ризиків залишається ситуація навколо Гуляйполя.

"Є ризики втрати Гуляйполя, де наших позицій залишилося небагато, з подальшим просуванням ворога в обхід Оріхова. Загальний замисел — ліквідація Оріхівського району оборони ЗСУ та просування в бік Запоріжжя", — пояснив він Фокусу.

Водночас експерт наголошує, що нинішні бойові дії не означають початку нового великого наступу Росії. На його думку, йдеться радше про продовження вже розпочатих операцій.

"Немає нового наступу — це лише продовження старого, який почався на півдні після втрати нами Вугледара, а на сході продовжується від Авдіївки. Якщо казати про південь, то ворог там нарощує зусилля, але поки що для того, щоб нас зупинити", — зазначає Попович.

Удари на двох напрямках: що намагаються зробити ЗС РФ

Військовий експерт Олег Жданов також вважає, що російська армія концентрує сили одразу на кількох напрямках, де можливе посилення наступальних дій.

За його словами, найбільш загрозливими залишаються Гуляйпільський і Покровський напрямки, зокрема район Покровсько-Мирноградської агломерації.

"На Гуляйпільському напрямку ворог може рухатися у бік Комишувахи з метою відрізати Оріхів і весь Оріхівський район оборони. А на Покровському напрямку йдеться про можливий прорив у бік Добропілля — вздовж адміністративного кордону Донецької області з метою охоплення Краматорська", — пояснює Фокусу експерт.

Водночас він визнає, що ситуація на Гуляйпільському напрямку для українських сил залишається складною.

"Там є серйозна проблема зі стійкістю оборони. Нам не вистачає ресурсу, і буквально минулого тижня українські війська ледь зупинили просування противника. Росіяни іноді захоплюють по кілька позицій", — каже експерт.

За його словами, українське командування намагається зменшити тиск на ці ділянки фронту шляхом дій на Олександрівському напрямку, вклинюючись в оборону російських військ. Імовірна мета таких дій — змусити противника перекидати сили з інших секторів фронту, зокрема з Покровського та Гуляйпільського напрямків.

Окрему загрозу, за словами Жданова, становить і активізація російських військ у Сумській області. Він зазначає, що там уже зафіксовано нові вклинення російських підрозділів на українську територію, а також розширення плацдармів поблизу прикордонних населених пунктів.

На думку експерта, такі дії можуть бути частиною стратегії Росії із розтягування українських резервів, щоб змусити командування перекидати війська на нові напрямки оборони.

Новий наступ Росії: чи реальні ризики

Українські контратаки на південному напрямку можуть ускладнити плани Росії щодо нового весняно-літнього наступу. Як зазначають аналітики Інституту вивчення війни (ISW), російські війська намагалися продовжувати просування без достатньої консолідації сил, що дало змогу підрозділам ЗСУ відбити частину позицій.

Зокрема, контратаки українських військових на напрямках Олександрівки, Гуляйполя та інших ділянках Запорізького фронту змусили російське командування перекидати додаткові сили з Донеччини для стабілізації ситуації. На думку аналітиків, така передислокація може ускладнити плани Кремля щодо масштабного наступу, адже російські війська змушені розпорошувати ресурси між кількома ділянками фронту.

У ISW зазначають, що серія українських тактичних контратак уже змусила російське командування ухвалювати рішення оперативного та стратегічного рівня, що свідчить про значне розтягнення російських сил на фронті.

Військовий експерт Олег Жданов також припускає, що Росія може активізувати наступальні дії вже наприкінці березня або на початку квітня.

"Ймовірно, Росія намагатиметься продемонструвати хоча б якісь результати до 9 травня", — зазначив він.

Водночас за словами експерта, багато залежатиме від того, чи зможуть українські сили завдати ударів по районах зосередження російських військ ще до початку активної фази наступу і таким способом зменшити їхній наступальний потенціал.

Нагадуємо, 9 березня аналітики DeepState розповіли про нові загрози від ЗС РФ на Сумському напрямку. Тим часом кількома днями раніше стало відомо про депортацію українців з прикордонного села і про появу нових червоних та сірих зон у Сумській області.

А 10 березня з'явилась заява представника Генштабу ЗСУ Олександра Комаренко, який розповів про українські успіхи у Дніпропетровській області.