Від Гуляйполя до Слов'янська: куди перекидають нові підрозділи ЗС РФ у березні 2026 року (карта)

На початку березня 2026 року Збройні сили Російської Федерації зберігають активність на чотирьох відтинках фронту на сході, хоч і є певне затишшя та перегрупування, розповіли аналітики DeepState. На карті є 80-кілометровий відтинок між Костянтинівкою та Слов'янськом, на якому противник атакує по усій довжині без спокійних проміжків. Аналітики пояснили, чому спостерігається спад чи зростання активності росіян й коли очікувати нової наступальної кампанії РФ?

Основні штурмові дії підрозділів ЗС РФ зосереджені у чотирьох точках між Гуляйполем та Слов'янськом, ідеться у дописі аналітиків проєкту DeepState у Telegram-каналі. Станом на 12 березня кількість російських штурмів на третину менша, ніж протягом минулих пів року: 1400 атак проти 1800. На думку аналітиків, росіяни перегруповуються, поповнюють резерви, створюють нову ударні угрупування, очікуючи, поки з'явиться "зеленка". Можливі напрямки нового наступу — це ділянки фронту, на яких у ЗС РФ є "успіхи з тих чи інших причин" або якщо командування поставило відповідну задачу.

У каналі DeepState опублікували карту поточної лінії боїв, на якій позначено чотири основні осередки активності ЗС РФ: Гуляйполе, Покровськ, Костянтинівка, Слов'янськ. Загальна довжина фронту у цій частині — близько 160-180 км. Аналітики позначили ділянки з російськими штурмами: бачимо, що окремо локалізовані атаки у районі Гуляйполя та Покровська, але майже суцільна лінія від Костянтинівки до Слов'янська-Лимана (близько 80 км).

Відео дня

Наступ РФ — які ділянки фронту під загрозою, 12 березня, DeepState Фото: DeepState

Аналітики розповіли, яка ситуація на кожному з чотирьох відтинків.

Гуляйполе. Цей найгарячіший напрямок, в якому стало більше штурмів ЗС РФ, ніж під Покровськом. При цьому росіяни зуміли просунутись вглиб території та підійшли до лінії Залізничне-Староукраїнка-Святопетрівка. DeepState пояснили, що ворог має успіхи через "проблеми в нашій обороні" і перекидає сюди додаткові сили. Покровськ. Тут стало умовно "спокійніше", а росіяни, тим часом, фактично, окупували Покровськ та Мирноград. Бої точаться на лінії Гришине-Родинське: сюди також надходять все нові штурмовики ЗС РФ. Костянтинівка. Аналітики наголосили, що цей відтинок став особливо активним, оскільки росіяни намагаються відшукати слабкі місця оборони. Можлива мета ЗС РФ — пробитись у місто та сформувати плацдарм для наступного наступу. Слов'янськ. Уточнюється, що ситуація тут погіршилась після раптової втрати Сіверська — міста, розташованого на 20 км східніше. На цей напрямок РФ також перекинула нові підрозділи і бійці ЗСУ говорять про зростання активності противника.

"Ворог наразі готується до зміни погодних умов та появи "зеленки", — підсумували аналітики, пояснюючи пересування та поточні активності ЗС РФ.

Наступ РФ — що відбувається від Гуляйполя до Слов'янська

Згідно з даними командування, найгарячіші точки на карті боїв — це Покровськ (24 атаки ЗС РФ), Костянтівка (22), Гуляйполе (21), а під Слов'янськом — сім. Тим часом аналітики DeepState оновили карту лінії фронту та повідомили, що російські війська просунулись під Костянтинівкою: поширшала смуга, яка тягнеться вздовж траси у районі села Бересток. Крім того, на Слов'янському напрямку з'явися новий трикілометровий прорив у районі Федорівки Другої, ідеться у дописі у Telegram.

Наступ РФ — просування росіян 12 березня, DeepState Фото: DeepState

Зазначимо, Фокус зібрав думки аналітиків та заяви військових щодо напрямку наступу РФ у 2026 році. Військові говорили про загрози для Сумської області і про те, що ЗСУ покращили ситуацію на межі Дніпропетровської та Запорізької областей. Тим часом експерти говорили про Суми, Оріхів, Гуляйполе, Покровськ.

Нагадуємо, 10 березня командувач Угруповання об'єднаних сил Михайло Драпатий розповів, навіщо ЗС РФ "відкушують" населені пункти на кордоні Сумської області.