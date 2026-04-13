ВС РФ оккупировали поселок Мирное в Запорожской области, — DeepState (карта)

Российские войска оккупировали поселок Мирное Мелитопольского района Запорожской области.

"Враг оккупировал Мирное", — сообщили аналитики DeepState.

Эксперты также внесли изменения в карту боевых действий. Поселок Мирное теперь находится в красной зоне, что означает, что контроль над этим населенным пунктом перешел к оккупантам.

ВС РФ оккупировали Мирное Фото: Скриншот

Отметим, что официального подтверждения от Генерального штаба ВСУ о захвате россиянами поселка Мирное на момент публикации материала не было.

Напомним, 31 марта аналитики DeepState сообщили, что ВС РФ оккупировали сразу два села в Донецкой области.

Фокус также писал о том, что Украина вернула контроль над 434 квадратных км и сорвала новое наступление РФ.