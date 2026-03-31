ВС РФ оккупировали сразу два села в Донецкой области, — DeepState (карта)
Российские войска оккупировали села Васюковка и Свято-Покровское Бахмутского района Донецкой области.
Также оккупанты продвинулись вблизи двух населенных пунктов, сообщил проект DeepState.
"Враг оккупировал Свято-Покровское и Васюковку", — говорится в сообщении.
Аналитики также внесли изменения в карту боевых действий. Села Васюковка и Свято-Покровское теперь находятся в красной зоне, что означает, что контроль над этими населенными пунктами перешел к оккупантам.
Кроме того, аналитики DeepState сообщили, что российские войска продвинулись вблизи Резниковки и Бондарного.
Отметим, что официального подтверждения от Генерального штаба ВСУ о захвате россиянами этих населенных пунктов на момент публикации материала не было.
