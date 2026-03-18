ВС РФ оккупировали поселок всего на 10 минут: ВСУ оперативно ликвидировали "флаговтыка" (видео)
Украинские военные быстро освободили поселок, который находился под российской оккупацией всего десять минут. Во время операции один из солдат противника был ликвидирован беспилотным летательным аппаратом.
Об этом сообщает 225-й отдельный штурмовой полк (225 ОШП) на странице в Telegram. В заметке бригады указано, что оккупанты не смогли удержать контроль и покинули поселок под давлением украинских войск. На опубликованном видео видно, как российский военный выходит с триколором, поднимает его, но, увидев дрон, пытается убежать. И все же несмотря на попытки спастись, беспилотник поражает его тайник.
"Возможно, в рос. новостях сегодня появится очередная новость об оккупации поселка, но по факту вышел "флаговтик" — убили "флаговтика". Ждем следующего, и его тоже убьем", — говорится в заметке.
Стоит отметить, что в публикации бригады не указано конкретное название населенного пункта, который ненадолго находился под контролем российских войск.
Накануне, 18 марта, Министерство обороны России сообщало о захвате поселка Александровка на территории Донецкой области.
По данным Генштаба ВСУ, российские войска продолжают наступать вглубь украинской территории, однако несут значительные потери и не могут закрепиться на позициях. Самые активные действия противника фиксируют на Северо-Слобожанском, Южно-Слобожанском и Купянском направлениях, а также в районах Лимана, Славянска, Краматорска, Константиновки и Покровска.
Враг проводит штурмовые операции, обстреливает населенные пункты и наносит авиаудары для улучшения боевого положения. Украинские войска сдерживают его наступление и контролируют ситуацию на большинстве участков фронта. На Приднепровском направлении активных действий врага не зафиксировано, на других направлениях существенных изменений в обстановке нет.
Также Фокус писал, что по словам командующего Силами беспилотных систем Роберта Бровди, российские войска начали наступление на отрезке фронта от Гуляйполя до Покровска. И все же, как он рассказал, украинские подразделения обезвредили около 900 солдат противника за полтора суток. В общем, конфигурация фронта осталась стабильной, и активизация врага не изменила линию боевого соприкосновения.
Кроме того, как рассказали аналитики ISW, генерал Валерий Герасимов значительно преувеличивает успехи России на поле боя и создает ложное впечатление стремительного наступления. На самом деле российские войска контролируют лишь отдельные части населенных пунктов, тогда как ВСУ с начала года освободили более 400 кв. км на востоке Украины, а линия фронта остается стабильной.