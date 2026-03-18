ЗС РФ окупували селище лише на 10 хвилин: ЗСУ оперативно ліквідували "флаговтика" (відео)

Українські військові швидко звільнили селище, яке перебувало під російською окупацією всього десять хвилин. Під час операції один із солдатів противника був ліквідований безпілотним літальним апаратом.

Про це повідомляє 225-й окремий штурмовий полк (225 ОШП) на сторінці в Telegram. У дописі бригади зазначено, що окупанти не змогли утримати контроль і залишили селище під тиском українських військ. На опублікованому відео видно, як російський військовий виходить із триколором, піднімає його, але, побачивши дрон, намагається втекти. Та все ж попри спроби врятуватися, безпілотник уражає його схованку.

"Можливо, в рос. новинах сьогодні з'явиться чергова новина про окупацію селища, але по факту вийшов "флаговтик" — вбили "флаговтика". Чекаємо на наступного, і його теж вб'ємо", — йдеться в дописі.

Варто зазначити, що в публікації бригади не вказано конкретну назву населеного пункту, який ненадовго перебував під контролем російських військ.

Напередодні, 18 березня, Міністерство оборони Росії повідомляло про захоплення селища Александровка на території Донецької області.

За даними Генштабу ЗСУ, російські війська продовжують наступати вглиб української території, проте зазнають значних втрат і не можуть закріпитися на позиціях. Найактивніші дії противника фіксують на Північно-Слобожанському, Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках, а також у районах Лимана, Слов’янська, Краматорська, Костянтинівки та Покровська.

Ворог проводить штурмові операції, обстрілює населені пункти та завдає авіаударів для покращення бойового становища. Українські війська стримують його наступ і контролюють ситуацію на більшості ділянок фронту. На Придніпровському напрямку активних дій ворога не зафіксовано, на інших напрямках суттєвих змін у обстановці немає.

Також Фокус писав, що за словами командувача Силами безпілотних систем Роберта Бровді, російські війська почали наступ на відтинку фронту від Гуляйполя до Покровська. Та все ж , як він розповів, українські підрозділи знешкодили близько 900 солдатів противника за півтори доби. Загалом, конфігурація фронту залишилася стабільною, й активізація ворога не змінила лінію бойового зіткнення.

Крім того, як розповіли аналітики ISW, генерал Валерій Герасимов значно перебільшує успіхи Росії на полі бою та створює хибне враження стрімкого наступу. Насправді російські війська контролюють лише окремі частини населених пунктів, тоді як ЗСУ від початку року звільнили понад 400 кв. км на сході України, а лінія фронту залишається стабільною.