ЗС РФ окупували одразу два села у Донецькій області, — DeepState (мапа)

Російські війська окупували села Васюківка та Свято-Покровське Бахмутського району Донецької області.

Також окупанти просунулись поблизу двох населених пунктів, повдіомив проєкт DeepState.

"Ворог окупував Свято-Покровське та Васюківку", — йдеться у повідмоленні.

Аналітики також внесли зміни до мапи бойових дій. Села Васюківка та Свято-Покровське тепере перебувають у червоній зоні, що означає, що контроль над цими населеними пунктами перейшов до окупантів.

ЗС РФ окупували Свято-Покровське Фото: Скриншот

ЗС РФ окупували Васюківку Фото: Скриншот

Крім того, аналітики DeepState повідомили, що російські війська просунулись поблизу Різниківки та Бондарного.

Зазначимо, що офіційного підтвердження від Генерального штабу ЗСУ про захоплення росіянами цих населених пунктів на момент публікації матеріалу не було.

Нагадаємо, ЗС РФ окупували селище лише на 10 хвилин, після чого ЗСУ оперативно ліквідували "флаговтика".

Фокус також писав про те, що Україна повернула контроль над 434 квадратних км і зірвала новий наступ РФ.