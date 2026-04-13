ЗС РФ окупували селище Мирне у Запорізькій області, — DeepState (мапа)

Російські війська окупували селище Мирне Мелітопольського району Запорізької області.

"Ворог окупував Мирне", — повідомили аналітики DeepState.

Експерти також внесли зміни до мапи бойових дій. Селище Мирне тепер перебуває у червоній зоні, що означає, що контроль над цим населеним пунктом перейшов до окупантів.

ЗС РФ окупували Мирне

Зазначимо, що офіційного підтвердження від Генерального штабу ЗСУ про захоплення росіянами селища Мирне на момент публікації матеріалу не було.

