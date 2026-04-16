ЗС РФ прагнуть захопити чотири міста-фортеці Донецької області: в ISW розкрили плани окупантів

Росія хоче окупувати так званий пояс міст-фортець, який включає в себе Костянтинівку, Дружківку, Слов'янськ і Краматорськ Донецької області.

Ця лінія є основою оборони України на сході, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

На думку аналітиків, захопити всю Донецьку область військовим шляхом у 2026 році Росія не зможе.

У звіті зазначено, що зараз під контролем України перебуває 19% території Донецької області. За останні 11 років було витрачено величезні ресурси на зміцнення оборонної інфраструктури у вищезгаданих містах та навколо них. З військової точки зору, цей пояс фортець є оптимальним для оборони майже за всіма географічними та топографічними характеристиками. А досвід боїв за останні роки показав, що спроби РФ захопити міську забудову обходяться ворогу досить дорого.

Пояс міст-фортець у Донецькій області Фото: ISW

"Високі втрати, яких Росія зазнала в битві за Бахмут або в кампанії за захоплення Покровська, бліднуть у порівнянні з тими, яких втрат їй доведеться зазнати, щоб захопити міста-фортеці — якщо взагалі припускати, що російські сили досягнуть успіху", — зазначили в ISW.

Аналітики підкреслили, що втрата контролю над поясом міст-фортець вимагала б від України облаштування нових укріплень на півдні Харківської та на сході Дніпропетровської областей, проте специфіка цієї місцевості погано підходить для оборонних дій.

Якби Росія отримала контроль над ключовими містами в Донецькій області, то зайняла б вигідні позиції для розвитку подальшого наступу.

В ISW наголосили, що саме через це на переговорах РФ наполягає на тому, щоб Україна віддала критично важливу територію без бою, адже військовим шляхом Росія навряд чи зможе досягти мети найближчим часом.

Аналітики додали, що у 2025 році окупанти захоплювали в середньому 15 кв. км на день. За перші три місяці 2026 року показники знизилися — противник просувався в середньому на 5,5 кв. км за добу.

Нагадаємо, 11 квітня аналітики ISW назвали ключовий напрямок наступу ЗС РФ.

Фокус також писав про те, що ЗС РФ окупували селище Мирне у Запорізькій області.