Самый горячий участок фронта: как войска РФ давят под Гуляйполем и что получают в ответ от ВСУ

Гуляйпольское направление остается самым горячим участком фронта на юге.

Российская оккупационная армия на южном направлении продолжает попытки давления на Запорожскую область, концентрируя удары по ключевым позициям и населенным пунктам.

В Запорожской области самая высокая активность врага наблюдается на Гуляйпольском направлении. Атаки противника вблизи населенных пунктов — Гуляйполя, Железнодорожного, Еленоконстантиновки, Варваровки, Зеленого, Святопетровки и Мирного. Также зафиксированы массированные авиаудары по селам района, в частности, Верхней Терсе, Воздвижевском, Бабашам, Даниловке, Гуляйпольском и Долинке.

На Александровском отрезке фронта враг пытается наступать в районах Степного, Новогригорьевки, Красногорского и Злагоды. Авиация агрессора сбросила управляемые бомбы на Ивановку, Покровское и Александровку.

Впрочем, оперативных резервов для блокирования, тем более захвата Запорожья, у них нет. Но тактика "выжженной земли" будет использоваться противником как элемент политического давления на украинское руководство в вопросе реализации российского видения окончания войны в Украине.

Их цель — подойти на расстояние, которое позволяет вести огонь по жилым кварталам с использованием ствольной артиллерии, чтобы спровоцировать миграцию населения. Неслучайно сегодня интенсивные удары именно по Запорожью, и приходят трагические новости о погибших и раненых гражданских. Россияне используют комбинированные удары — с применением и кассетных боеприпасов, и реактивных систем.

Задача россиян — создать в городе гуманитарный кризис, спровоцировать массовые миграционные процессы вглубь Украины. Соответственно, разрушить промышленную инфраструктуру. Ведь Запорожье является ключевым промышленным центром на подконтрольной Украине территории. Это и металлургические предприятия, предприятия ВПК и тому подобное.

Основная задача оккупантов — посеять недоверие к действиям центральных и местных органов власти и спровоцировать массовые миграционные процессы из города-миллионника. Это в свою очередь влияет на возможности логистики и передислокации оперативных резервов Сил обороны Украины на встречных направлениях.

Для реализации этих планов оккупанты стремятся зайти в поселок Степногорск. Ведь это кратчайший путь в Запорожье. В случае реализации планов противника по взятию под контроль территории, где расположен Степногорск, он мог бы осуществлять огневое воздействие уже на областной центр Запорожья. Противник смог бы держать под огневым контролем логистические пути, ведущие из Запорожья на восток Запорожской области: в Гуляйполь, Орехов и Покровское.

Сейчас Силы обороны также контактируют и не дают врагу зайти в Степногорск.

Гуляйполе фактически находится под контролем оккупантов. Силы обороны Украины пытаются удерживать окрестности и сдерживать дальнейшее давление оккупантов. Украинские подразделения используют тактику действий малых штурмовых групп, которые не позволяют россиянам закрепиться в населенном пункте.

На днях Силы беспилотных систем остановили бронетехнику врага на Гуляйпольском направлении. Операторы БПЛА обнаружили российскую колонну. В районе Гуляйполя Запорожской области по бронетехнике и пехоте врага отработали украинские FPV. Об этом сообщает подразделение "Птиц Мадяра" Wormbusters 414-й отдельной бригады беспилотных систем (414 ОБрБпС). Украинские защитники отмечают, что еще до рассвета россияне разбежались после неудачной попытки наступления. "Уничтожили "коробочку" в окрестностях и еще одну на подъезде, а также сожгли танк", — отчитались военные.

По информации Главного управления разведки МОУ, недавно российское командование перебросило на Гуляйпольское направление 40-ю отдельную бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота РФ. Эта бригада уже пыталась штурмовать украинские позиции в районе Варваровки и Прилук и понесла потери.

Кроме этого, по данным разведки, россияне будут перебрасывать на временно оккупированные территории 55-ю дивизию морской пехоты, пополнение которой будет осуществляться за счет резервов 5-й армии.

По словам спикера Сил обороны Юга Владислава Волошина, Гуляйпольское направление остается наиболее интенсивным на Юге. Ежедневно здесь происходит до 30 боестолкновений.

"Противник пытается штурмовать наши позиции, чтобы продвинуться вглубь нашей обороны. Диверсионные группы врага стремятся зайти в глубину нашей обороны, чтобы закрепиться в определенных населенных пунктах. Однако это ему в последнее время абсолютно никогда не удается", — отметил Волошин.

Кроме того, враг сосредотачивает усилия в направлении Зеленого и Железнодорожного, чтобы создать угрозу оперативного окружения подразделений Сил обороны Украины на этом отрезке линии боевого соприкосновения. Происходит наступление подразделений противника к северу от города в общем направлении Зеленое – Еленоконстантиновка – Прилуки, а также в направлении Верхней Терсы.

ВСУ удерживают район Цветково – Криничное – Староукраинка – Горное, поэтому продвижение противника к Верхней Терсе ему дается со значительными трудностями. Продвижение противника на этом участке фронта измеряется сотнями метров в неделю.

Стоит отметить, что в последнее время противник накапливал силы на этом участке фронта, подтягивая дополнительные ресурсы и пехоту. Сейчас оккупанты пытаются использовать авто- и мототехнику, чтобы прорываться вглубь украинских позиций и закрепиться в посадках.

В свою очередь Силы обороны Украины имеют достаточно серьезный успех на Александровском направлении. По данным Генштаба, удалось освободить девять населенных пунктов на границе Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областей.

Напомню, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отмечал, что россияне сейчас рассматривают Запорожское направление как основное и сосредотачивают там значительное количество сил и средств. По словам главкома ВСУ, интенсивность наступательных действий в районе Гуляйполя значительно выше по сравнению с другими направлениями.

