ВС РФ терпят поражение и теряют уже захваченные территории: что происходит на фронте

В апреле 2026 года российские войска впервые с момента вторжения Украины в Курскую область в августе 2024 года понесли чистую потерю территории в 116 км. Темпы продвижения ВС РФ неуклонно снижаются с ноября 2025 года.

По данным Института изучения войны (ISW) темпы продвижения российских войск по полю боя неуклонно снижаются с ноября 2025 года, поскольку продолжающиеся наземные контратаки ВСУ, удары Украины средней дальности, блокировка самой Россией использования терминалов Starlink и ограничение доступа к Telegram усугубили уже существующие проблемы в российской армии.

Также эксперты отмечают, что относительное снижение темпов продвижения российских войск может быть частично связано с сезонными закономерностями. Зима 2025-2026 была значительно более влажной, чем зима 2024-2025 годов, что значительно замедлило продвижение российской техники. Ранее российские войска увеличивали темпы продвижения в мае и июне по мере высыхания земли, и еще предстоит выяснить, повторятся ли такие тенденции в 2026 году.

Темпы продвижения российских войск в 2026 году замедлились по сравнению с 2025 годом, однако изменение характера войны, в частности, усиление использования Россией тактики инфильтрации в течение 2025 года, затрудняет сравнение показателей за разные годы. По данным ISW, за последние шесть месяцев (с ноября 2025 года по апрель 2026 года) российские войска захватили 1443,35 квадратных километра территории по сравнению с 2368,38 квадратными километрами, захваченными за тот же период 2024-2025 годов. В первые четыре месяца 2026 года российские войска захватывали в среднем 2,9 квадратных километра в день по сравнению с 9,76 квадратными километрами в день за первые четыре месяца 2025 года. Однако с осени 2025 года российские войска все чаще используют тактику инфильтрации и эти территории ISW не оценивает, как захваченные.

Кремль использует российскую тактику проникновения отчасти для того, чтобы преувеличить контроль России над территорией. По данным ISW, российские войска захватили или проникли на территорию площадью 28,28 квадратных километров в апреле 2026 года и в общей сложности на 1716,42 квадратных километра с ноября 2025 года по апрель 2026 года. Однако за тот же период российские войска захватили лишь 1443,35 квадратных километра. Российские войска используют тактику проникновения отчасти для создания видимости непрерывного продвижения России по фронту и для поддержки усилий Кремля по ведению когнитивной войны, направленных на преувеличение успехов России. Однако российские войска не контролируют эти районы проникновения, которые часто располагаются рядом с украинскими позициями в "серых зонах".

Кремль и российские пропагандисты преувеличивают успехи ВС РФ на фронте, но российские военные блогеры выявили проблемы в российской авиации. Так, один из них, что теоретически российские войска могут увеличить количество бомбардировок планирующими бомбами с 10 000 в месяц до 15 000-16 000 в месяц. Но на практике – россияне могут оказаться не в состоянии это сделать из-за недостатка самолетов и обслуживающего персонала. Пилотов в российской армии якобы хватает, но при этом нет учебных самолетов и вспомогательного персонала, который российское командование фактически уничтожило, отправляя военных инженеров в пехоту и используя для "мясных штурмов". Военный блогер также жаловался, что российское командование часто меняет цели, не достигая при этом своих первоначальных задач.

Так, в апреле Герасимов рассказал россиянами о новых "успехах" на фронте и о "полной оккупации" Луганской области Украины.