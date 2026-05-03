ЗС РФ зазнають поразки і втрачають уже захоплені території: що відбувається на фронті

У квітні 2026 року російські війська вперше з моменту вторгнення України в Курську область у серпні 2024 року зазнали чистої втрати території в 116 км. Темпи просування ЗС РФ неухильно знижуються з листопада 2025 року.

За даними Інституту вивчення війни (ISW), темпи просування російських військ по полю бою неухильно знижуються з листопада 2025 року, оскільки триваючі наземні контратаки ЗСУ, удари України середньої дальності, блокування самою Росією використання терміналів Starlink і обмеження доступу до Telegram посилили вже наявні проблеми в російській армії.

Також експерти зазначають, що відносне зниження темпів просування російських військ може бути частково пов'язане із сезонними закономірностями. Зима 2025-2026 була значно вологішою, ніж зима 2024-2025 років, що значно сповільнило просування російської техніки. Раніше російські війська збільшували темпи просування в травні та червні в міру висихання землі, і ще належить з'ясувати, чи повторяться такі тенденції у 2026 році.

Відео дня

Темпи просування російських військ у 2026 році сповільнилися порівняно з 2025 роком, однак зміна характеру війни, зокрема, посилення використання Росією тактики інфільтрації протягом 2025 року, ускладнює порівняння показників за різні роки. За даними ISW, за останні шість місяців (з листопада 2025 року по квітень 2026 року) російські війська захопили 1443,35 квадратних кілометра території порівняно з 2368,38 квадратних кілометрів, захопленими за той самий період 2024-2025 років. У перші чотири місяці 2026 року російські війська захоплювали в середньому 2,9 квадратних кілометра на день порівняно з 9,76 квадратними кілометрами на день за перші чотири місяці 2025 року. Однак з осені 2025 року російські війська все частіше використовують тактику інфільтрації, і ці території ISW не оцінює, як захоплені.

Кремль використовує російську тактику проникнення частково для того, щоб перебільшити контроль Росії над територією. За даними ISW, російські війська захопили або проникли на територію площею 28,28 квадратних кілометрів у квітні 2026 року і загалом на 1716,42 квадратних кілометра з листопада 2025 року по квітень 2026 року. Однак за той самий період російські війська захопили лише 1443,35 квадратних кілометра. Російські війська використовують тактику проникнення частково для створення видимості безперервного просування Росії по фронту і для підтримки зусиль Кремля з ведення когнітивної війни, спрямованих на перебільшення успіхів Росії. Однак російські війська не контролюють ці райони проникнення, які часто розташовуються поруч з українськими позиціями в "сірих зонах".

Кремль і російські пропагандисти перебільшують успіхи ЗС РФ на фронті, але російські військові блогери виявили проблеми в російській авіації. Так, один із них, що теоретично російські війська можуть збільшити кількість бомбардувань планувальними бомбами з 10 000 на місяць до 15 000-16 000 на місяць. Але на практиці — росіяни можуть виявитися не в змозі це зробити через нестачу літаків і обслуговуючого персоналу. Пілотів у російській армії нібито вистачає, але при цьому немає навчальних літаків і допоміжного персоналу, який російське командування фактично знищило, відправляючи військових інженерів до піхоти і використовуючи для "м'ясних штурмів". Військовий блогер також скаржився, що російське командування часто змінює цілі, не досягаючи при цьому своїх початкових завдань.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому начальник Генерального штабу ЗС РФ Валерій Герасимов постійно бреше Путіну про успіхи російської армії на фронті.

Так, у квітні Герасимов розповів росіянами про нові "успіхи" на фронті та про "повну окупацію" Луганської області України.