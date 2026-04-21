Пятая "оккупация" Луганщины и 12 км до Славянска: Герасимов рассказал о новых "победах" ВС РФ

Начальник генштаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов рассказал россиянами о новых "успехах" на фронте и о "полной оккупации" Луганской области Украины, написали росСМИ. Кроме того, топ-офицер РФ сообщил о взятии под контроль 1700 кв. км с начала года и о приближении к Славянску, Краматорску, Доброполью и другим населенным пунктам Донецкой области. О чем говорит очередной отчет российского командования о "победах" и как далеко ВС РФ от оккупации Славянска?

Заявления Герасимова прозвучали во время инспекционной поездки в пункт управления группировки "Юг" ВС РФ, указано в сообщении Telegram росСМИ "Агентство. Новости" со ссылкой на пропагандистские ресурсы Москвы. Среди прочего, в его выступлении прозвучала информация о том, что российские войска находятся в 12 км от Славянска и в 7 км от Краматорска. Российские журналисты также заметили, что топ-офицер ВС РФ в пятый раз говорил о "полной оккупации" Луганской области, при этом такое же заявление прозвучало в начале апреля.

Другие заявления российского военного касались "успехов" на юге и востоке Украины. По подсчетам Герасимова, с марта по апрель ВС РФ оккупировали еще 700 кв. км, в целом за четыре месяца 2026 года — 1 700 кв. км. Кроме того, он сообщил о контроле над 75% поселка Новопавловка на востоке Днепропетровской области, 70% Красного Лимана, продвижении на Доброполье и также об "окружении" подразделений ВСУ южнее Купянска-Узлового. При этом в канале "Аналитика. Новости" отметили, что аналогичное заявление звучало 1 апреля, а перед этим — еще четыре раза: 2 октября 2025 года (высказался президент РФ Владимир Путин на Валдае), в начале 2022 года (также Путин), в октябре 2022 года (глава оккупационной администрации "ЛНР" Леонид Пасечник). На это также обратили внимание Z-блогеры РФ, которые опубликовали скриншоты с соответствующими заявлениями росСМИ, говорится в заметке.

Наступление РФ — предварительные заявления Москвы об оккупации Луганской области, 21 апреля Фото: Скриншот

Наступление РФ — данные Генштаба ВСУ и аналитиков

На карте проекта DeepState видим, что в Луганской области есть части, которые продолжают находиться под контролем ВСУ. Кроме того, в Донецкой области Украина контролирует около 7-8 тыс. кв. км. Ко всему, весной главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил об освобождении 400 кв. км, а в канале DeepState сообщили, что ВС РФ оккупировали 126 кв. км в феврале и около 250 кв. км в январе, в марте — еще 160 кв. км.

Наступление РФ — ситуация в Луганской области, 21 апреля Фото: DeepState

В то же время, согласно обозначенной линии фронта на востоке и юге, ВС РФ действительно подошли на 12 км к Славянску. Между тем Новопавловка Днепропетровской области — на половину в серой зоне, а красную зону оккупации в этом населенном пункте DeepState не показывают.

Наступление РФ — ситуация под Славянском 21 апреля Фото: DeepState

Отметим, Фокус писал о предыдущем заявлении Герасимова об "успехах наступления РФ" и о "полной оккупации Луганщины", которое прозвучало 1 апреля 2026 года. На то время карта показывала, что Украина контролирует 120 кв. км между Боровой и Новоселовкой: речь идет о местности между селами Новоегоровка-Новосергиевка и Нововодяновка-Дружелюбовка.

Напоминаем, 20 апреля в сети появились заявления об угрозе полуокружения Сум из-за наступления РФ с севера и востока: командование опровергло информацию и объяснило, что на самом деле происходит.